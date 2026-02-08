Во Львове прогремели взрывы
- 8 февраля во Львове прогремели взрывы во время атаки российских дронов.
- Воздушную тревогу объявили в 07:52, а уже в 08:56 объявили отбой угрозы ударов беспилотниками.
Утром 8 февраля Россия продолжает обстреливать Украину ударными дронами. Взрывы местные услышали во Львове.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Что известно о взрывах во Львове?
Воздушная тревога в разных районах Львовщины объявлена 8 февраля в 07:52. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении враждебных БПЛА во Львовской области. Дроны летели мимо Ходорова, юго-западным курсом.
Впоследствии военные сообщили о движении российских дронов в областной центр.
Львов – БпЛА в направлении города,
– написали в ВС ВСУ.
Уже около 08:48, по данным Андрея Садового, во Львове раздались взрывы. Вероятно, там работала ПВО. Пока нет подробностей относительно последствий взрывов во время атаки.
Однако уже после 8:56 по области раздался отбой угрозы ударов беспилотниками.
Последние атаки России на Украину
В ГСЧС сообщили, что ночью 8 февраля российские беспилотники ударили по Одессе. Попадание и пожар в результате него произошли на территории промышленного предприятия. Предварительно обошлось без пострадавших.
По данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью Россия атаковала Украину 101 ударным дроном разных типов. Силы ПВО уничтожили 69 вражеских БПЛА.
В то же время, как сообщили военные, произошло попадание 32 ударных беспилотников на 13 локациях. Также зафиксировали падение отломков на 1 локации.