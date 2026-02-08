Укр Рус
8 февраля, 08:50
2
Обновлено - 09:19, 8 февраля

Во Львове прогремели взрывы

Дария Черныш
Основные тезисы
  • 8 февраля во Львове прогремели взрывы во время атаки российских дронов.
  • Воздушную тревогу объявили в 07:52, а уже в 08:56 объявили отбой угрозы ударов беспилотниками.

Утром 8 февраля Россия продолжает обстреливать Украину ударными дронами. Взрывы местные услышали во Львове.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Что известно о взрывах во Львове?

Воздушная тревога в разных районах Львовщины объявлена ​​8 февраля в 07:52. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении враждебных БПЛА во Львовской области. Дроны летели мимо Ходорова, юго-западным курсом. 

Впоследствии военные сообщили о движении российских дронов в областной центр. 

Львов – БпЛА в направлении города, 
написали в ВС ВСУ. 

Уже около 08:48, по данным Андрея Садового, во Львове раздались взрывы. Вероятно, там работала ПВО. Пока нет подробностей относительно последствий взрывов во время атаки. 

Однако уже после 8:56 по области раздался отбой угрозы ударов беспилотниками.

Последние атаки России на Украину 

  • В ГСЧС сообщили, что ночью 8 февраля российские беспилотники ударили по Одессе. Попадание и пожар в результате него произошли на территории промышленного предприятия. Предварительно обошлось без пострадавших. 

  • По данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью Россия атаковала Украину 101 ударным дроном разных типов. Силы ПВО уничтожили 69 вражеских БПЛА. 

  • В то же время, как сообщили военные, произошло попадание 32 ударных беспилотников на 13 локациях. Также зафиксировали падение отломков на 1 локации.