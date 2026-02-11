Во Львове прогремели взрывы: Россия ударила "Кинжалами"
- Во Львове прогремели взрывы из-за атаки российскими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" 11 февраля.
- Местные власти сообщили о работе сил ПВО во время атаки, но информации о последствиях пока нет.
Россияне посреди дня в среду, 11 февраля, атаковали Львов с помощью ракетного вооружения, туда летел "Кинжал". В городе раздались взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственных корреспондентов. Местные власти также прокомментировали вражескую атаку.
Что известно о взрывах во Львове?
На территории всей Украины ориентировочно в 14:39 объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Впоследствии сообщили о первых пусках гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" в направлении западных областей.
"Ракетная опасность для Львовщины и всей Украины. Зафиксировали взлет МиГ-31К. Напомню, эти истребители являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Не игнорируйте воздушной тревоги", – подчеркивал руководитель ОВА Максим Козицкий.
По данным мониторинговых каналов, в направлении Львова противник направил не менее 3 соответствующих воздушных цели, нанеся ракетные удары. Уже около 14:49 в пределах Львова было громко, власти сообщили о работе сил ПВО.
В городе слышна работа ПВО,
– написал городской голова Андрей Садовый.
По данным местных властей, пока информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию общины. Отмечается, что силы ПВО обезвредили 2 вражеские "Кинжалы" которые двигались в направлении города.
Какие города и регионы атаковали ракетами ранее?
- Напомним, накануне громко было в Одесской области. Предупреждали об угрозе удара баллистикой с временно оккупированного Крыма. Мониторинговые каналы писали о вероятном пуске "Искандеров" или С-300/С-400.
- Недавно россияне атаковали ракетами Киев. Взрывы слышали и в области. Мониторинговые сообщества и Воздушные силы писали об угрозе баллистического удара с территории российского Брянска, данных о повреждениях не было.
- Незадолго до этого баллистикой атаковали Харьков. До того писали о движении КАБов в направлении региона. Информации о разрушениях не обнародовали, сообщений о пострадавших, к счастью, также не было.
- Также несколько дней назад под ракетным ударом снова была Львовская область, из-за этого пострадала критическая инфраструктура. Силы ПВО смогли перехватить часть беспилотников врага и по меньшей мере 2 ракеты.