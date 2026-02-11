У Львові прогриміли вибухи: Росія вдарила "Кинджалом"

Росіяни посеред дня у середу, 11 лютого, атакували Львів за допомогою ракетного озброєння, туди летів "Кинджал". У місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власних кореспондентів. Місцева влада також прокоментувала ворожу атаку.

Що відомо про вибухи у Львові?

На території всієї України орієнтовно о 14:39 оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". Згодом повідомили про перші пуски гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал" у напрямку західних областей.

"Ракетна небезпека для Львівщини і всієї України. Зафіксували зліт МіГ-31К. Нагадаю, ці винищувачі є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Не ігноруйте повітряної тривоги", – наголошував керівник ОВА Максим Козицький.

За даними моніторингових каналів, у напрямку Львова противник спрямував щонайменше 3 відповідних повітряних цілі, завдаши ракетних ударів. Вже близько 14:49 у межах Львова було гучно, влада повідомила про роботу сил ППО.

В місті чути роботу ППО,

– написав міський голова Андрій Садовий.

Станом на момент публікації жодної інформації стосовно потенційних наслідків російської атаки не вказують. Вочевидь у разі пошкоджень обласна військова адміністрація та міський голова повідомлять подробиці додатково.

