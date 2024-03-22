Во время стрельбы в "Крокусе" могли находиться не менее 6200 человек: в росСМИ рассказали детали

Вечером 22 марта в Подмосковье произошла стрельба в торговом центре "Крокус Сити Холл". По приблизительным подсчетам, там находилось не менее 6200 человек.

Об этом сообщают росСМИ. Однако по другим данным, ТЦ может вместить от 7 200 до 9 500 человек, передает 24 Канал.

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Сколько людей могло быть в "Крокусе"

РосСМИ пишут, что накануне организаторы концерта заявляли, что все билеты на выступление группы "Пикник" были проданы. Так, в концертном зале могло быть не менее 6200 человек.

По другим данным, в концертном зале может поместиться до 7200 человек, а некоторые росСМИ заявляют, что в "Крокусе" может поместиться до 9500 человек. Пока неизвестно, сколько именно находилось людей в ТЦ во время стрельбы.

Стоит добавить, что на официальном сайте "Крокус Сити Холла" говорится, что в концертный зал рассчитан на 6 200 зрителей.

Что известно о стрельбе в "Крокусе" под Москвой