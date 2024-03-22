Під час стрілянини у "Крокусі" могли перебувати щонайменше 6200 осіб: у росЗМІ розповіли деталі

Увечері 22 березня у Підмосков'ї сталася стрілянина у торговому центрі "Крокус Сіті Холл". За приблизними підрахунками, там перебувало щонайменше 6200 людей.

Про це повідомляють росЗМІ. Однак за іншими даними, ТЦ може вмістити від 7 200 до 9 500 осіб, передає 24 Канал.

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Скільки людей могло бути у "Крокусі"

РосЗМІ пишуть, що напередодні організатори концерту заявляли, що усі квитки на виступ гурту "Пікнік" було продано. Так, у концертному залі могло бути щонайменше 6200 осіб.

За іншими даними, у концертному залі може поміститися до 7200 осіб, а деякі росЗМІ заявляють, що у "Крокусі" може поміститися до 9500 людей. Наразі невідомо, скільки саме перебувало людей в ТЦ під час стрілянини.

Варто додати, що на офіційному сайті "Крокус Сіті Холл" мовиться, що у концертний зал розрахований на 6 200 глядачів.

Що відомо про стрілянину в "Крокусі" під Москвою