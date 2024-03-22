Під час стрілянини у "Крокусі" могли перебувати щонайменше 6200 осіб: у росЗМІ розповіли деталі
Увечері 22 березня у Підмосков'ї сталася стрілянина у торговому центрі "Крокус Сіті Холл". За приблизними підрахунками, там перебувало щонайменше 6200 людей.
Про це повідомляють росЗМІ. Однак за іншими даними, ТЦ може вмістити від 7 200 до 9 500 осіб, передає 24 Канал.
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Скільки людей могло бути у "Крокусі"
РосЗМІ пишуть, що напередодні організатори концерту заявляли, що усі квитки на виступ гурту "Пікнік" було продано. Так, у концертному залі могло бути щонайменше 6200 осіб.
За іншими даними, у концертному залі може поміститися до 7200 осіб, а деякі росЗМІ заявляють, що у "Крокусі" може поміститися до 9500 людей. Наразі невідомо, скільки саме перебувало людей в ТЦ під час стрілянини.
Варто додати, що на офіційному сайті "Крокус Сіті Холл" мовиться, що у концертний зал розрахований на 6 200 глядачів.
Що відомо про стрілянину в "Крокусі" під Москвою
- Російські телеграм-канали спочатку повідомляли, що в одному з ТЦ у Москві чули стрілянину, а також повідомили про пожежу. Згодом стало відомо, що мовиться про ТЦ "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї.
- Стрілянина сталася перед концертом гурту "Пікнік". На кадрах, які ширяться мережею, видно, що у концертному залі були сотні, а то й тисячі людей.
- За попередньою інформацією, унаслідок стрілянини загинуло близько 40 осіб, ще близько 100 – отримали поранення. У мережі пишуть, що спецназ почав штурмувати будівлю й почалася операція із зачистки. Водночас у телеграм-каналах пишуть, що 4 нападникам нібито вдалося втекти з місця події.
- Нині у ТЦ "Крокус Сіті Холл" масштабна пожежа. У мережі стверджують, що почав обвалюватися дах.
- У Головному управлінні розвідки вже відреагували на події в Росії. Андрій Юсов наголосив, що це "свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота". Водночас у Білому домі наголосили, що не бачать причетності України до стрілянини в російському ТЦ.
- Російські спецслужби вже відкрили кримінальне провадження за фактом "теракту". Усе, що відомо про стрілянину, можна дізнатися за посиланням.