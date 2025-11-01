Военных в отпусках воспринимают как диковинку, – "Юнга" об отношении гражданских
- Военнослужащая Ева с позывным "Юнга" заявила, что гражданские воспринимают военных в отпусках как "диковинку".
- Она посоветовала не задавать неуместных вопросов и не жалеть тех, кто возвращается с войны, потому что они обычные люди, как и гражданские.
Военнослужащая бригады НГУ "Рубеж", 18-летняя Ева с позывным "Юнга", высказалась об отношении гражданских к военным. По ее словам, украинских защитников во время отпусков воспринимают как "диковинку".
В интервью 24 Каналу девушка посоветовала не разделять военных и гражданских, даже несмотря на различие опытов.
Что рассказала "Юнга" об отношении гражданских?
По мнению военнослужащей, прежде всего не надо жалеть людей, которые возвращаются с войны или задавать какие-то неуместные вопросы.
Когда я еду в отпуск, я хочу также походить по кафе, пить кофе, расслабиться и отдохнуть. И странно, когда кто-то спрашивает: "А сколько ты людей убила?",
– рассказала "Юнга".
Она также добавила, что военных в отпусках воспринимают как какую-то диковинку или что-то необычное. Однако это такие же люди, как и гражданские.
Какие еще заявления сделала "Юнга" во время интервью?
Ева под псевдонимом "Юнга" в 18 лет подписала контракт с бригадой Нацгвардии "Рубеж" и стала оператором FPV-дронов. Стоит заметить, что за время службы она уничтожила более 250 вражеских целей.
Девушка отметила, что в ВСУ есть много женщин, но стереотипы относительно их роли на фронте до сих пор существуют. По словам защитницы, предвзятое отношение чаще всего проявляют те, кто не имел опыта работы с женщинами на боевых позициях.
"Юнга" рассказала, что во время прохождения БЗВП серьезных предубеждений в отношении нее не было. По ее словам, с такими случаями она столкнулась уже в зоне выполнения задач. Однако это было связано не с полом, а с тем, что она была новобранцем.