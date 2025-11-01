В интервью 24 Каналу девушка посоветовала не разделять военных и гражданских, даже несмотря на различие опытов.

Что рассказала "Юнга" об отношении гражданских?

По мнению военнослужащей, прежде всего не надо жалеть людей, которые возвращаются с войны или задавать какие-то неуместные вопросы.

Когда я еду в отпуск, я хочу также походить по кафе, пить кофе, расслабиться и отдохнуть. И странно, когда кто-то спрашивает: "А сколько ты людей убила?",

– рассказала "Юнга".

Она также добавила, что военных в отпусках воспринимают как какую-то диковинку или что-то необычное. Однако это такие же люди, как и гражданские.

Какие еще заявления сделала "Юнга" во время интервью?