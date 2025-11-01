В інтерв'ю 24 Каналу дівчина порадила не розділяти військових і цивільних, навіть попри відмінність досвідів.
Що розповіла "Юнга" про ставлення цивільних?
На думку військовослужбовиці, насамперед не треба шкодувати людей, які повертаються з війни чи ставити якісь недоречні питання.
Коли я їду у відпустку, я хочу також походити по кафе, пити каву, розслабитися і відпочити. І дивно, коли хтось питає: "А скільки ти людей вбила?",
– розповіла "Юнга".
Вона також додала, що військових у відпустках сприймають як якусь диковину або щось незвичне. Проте це такі ж люди, як і цивільні.
Які ще заяви зробила "Юнга" під час інтерв'ю?
Єва на псевдо "Юнга" у 18 років підписала контракт із бригадою Нацгвардії "Рубіж" і стала операторкою FPV-дронів. Варто зауважити, що за час служби вона знищила понад 250 ворожих цілей.
Дівчина зазначила, що у ЗСУ є багато жінок, але стереотипи щодо їхньої ролі на фронті досі існують. За словами захисниці, упереджене ставлення найчастіше проявляють ті, хто не мав досвіду роботи з жінками на бойових позиціях.
"Юнга" розповіла, що під час проходження БЗВП серйозних упереджень щодо неї не було. За її словами, з такими випадками вона зіткнулася вже у зоні виконання завдань. Проте це було пов'язано не зі статтю, а з тим, що вона була новобранцем.