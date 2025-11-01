Військових у відпустках сприймають як диковину, – "Юнга" про ставлення цивільних

Військовослужбовиця бригади НГУ "Рубіж", 18-річна Єва з позивним "Юнга", висловилася про ставлення цивільних до військових. За її словами, українських захисників під час відпусток сприймають як "диковину".

В інтерв'ю 24 Каналу дівчина порадила не розділяти військових і цивільних, навіть попри відмінність досвідів.

Що розповіла "Юнга" про ставлення цивільних?

На думку військовослужбовиці, насамперед не треба шкодувати людей, які повертаються з війни чи ставити якісь недоречні питання.

Коли я їду у відпустку, я хочу також походити по кафе, пити каву, розслабитися і відпочити. І дивно, коли хтось питає: "А скільки ти людей вбила?",

– розповіла "Юнга".

Вона також додала, що військових у відпустках сприймають як якусь диковину або щось незвичне. Проте це такі ж люди, як і цивільні.

Які ще заяви зробила "Юнга" під час інтерв'ю?