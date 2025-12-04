Успехов нет: полковник запаса подытожил российскую военную кампанию 2025 года

К концу 2025 года Путину похвастаться нечем. Он провалил военную кампанию этого года. Целей, которые определялись на этот год, российская армия не достигла.

Об этом в эфире 24 Канала отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, подчеркнув, что оккупантам не удалось захватить полностью ни Донецкую, ни Запорожскую области, расширить сухопутный коридор тоже не смогли.

Россия хочет забрать Донбасс политическим способом

Путин грезит захватом Донецкой области. Однако к основной северо-западной агломерации Донецкой области россияне даже не подошли. Как отметил военный эксперт, сейчас район Славянска, Краматорска, Дружковки усиливается украинскими войсками.

Этот нетронутый россиянами островок Донбасса так и останется таким до самого распада России. Удерживать это направление три года еще точно можно. Россияне прекрасно это знают. Выполнить эту задачу военным путем нереально,

– озвучил Свитан.

Полковник запаса ВСУ объяснил, что именно поэтому Путин пытается осуществить свой замысел политическим путем, с помощью Трампа. Его цель – чтобы украинские военные покинули Донецкую область. Именно таким был один из 28 пунктов так называемого "мирного плана".

Чтобы россиянам что-то положить под елку и отчитаться о выполненных боевых задачах российский центр ИПСО дал команду своим оккупантам устанавливать свой триколор, делать соответствующие кадры и показывать, что есть якобы серьезная положительная динамика на фронте. Подобная ситуация была недавно, когда враг установил свой флаг возле Покровска. Однако через час он уже был оттуда снят украинскими военными.

"Положительная динамика у россиян есть, они пытаются по полям протиснуться, где-то у них это получается, но захватить основные рубежи они так и не смогли. Не подошли ни к Славянску, ни к Краматорску, ни к Лиману, не захватили ни Волчанск, ни Купянск, ни Константиновку, ни Северск, ни тем более Гуляйполе. Не говоря уже о Покровске и Мирнограде", – подытожил Свитан.

Сейчас открытым остается вопрос, куда дальше будет сунуть противник. Стратегические резервы армейского тыла в районе Донецка перераспределяются в сторону Волновахи, а дальше, как предположил военный эксперт, их направят на Запорожское направление в сторону Гуляйполя. Свитан заметил, что дальше начнется зимняя военная кампания.

