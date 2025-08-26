Старший сержант одной из воинских частей Полтавской области регулярно и без каких-либо законных оснований выезжала за границу на отдых. В течение 2022 – 2024 годов военная 8 раз оставляла место службы и посещала иностранные курорты.

В частности, в Черногории и Польше. Детали во вторник, 26 августа, сообщили в Государственном бюро расследований, передает 24 Канал.

Как накажут военнослужащую?

Работники ГБР во взаимодействии с военной контрразведкой СБУ сообщили о подозрении военнослужащей одной из воинских частей Полтавщины.

Несмотря на отсутствие на службе, женщина продолжала получать денежное обеспечение. Руководство части не реагировало на ее прогулы, поэтому из государственного бюджета было безосновательно выплачено почти 190 тысяч гривен.

Следователи инкриминируют женщине уклонение от военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения, а также мошенничество, что нанесло значительный ущерб. Санкции этих статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

К слову, во время расследования подозреваемая возместила безосновательно полученные средства.

Также проверяются действия командования воинской части, которое продолжало начислять ей выплаты, несмотря на отсутствие на службе,

– отметили правоохранители.

