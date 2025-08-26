Старша сержантка однієї з військових частин Полтавської області регулярно та без будь-яких законних підстав виїжджала за кордон на відпочинок. Упродовж 2022 – 2024 років військова 8 разів залишала місце служби та відвідувала іноземні курорти.

Зокрема, у Чорногорії та Польщі. Деталі у вівторок, 26 серпня, повідомили в Державному бюро розслідувань, передає 24 Канал.

Дивіться також Антикорупційна вертикаль в Україні: що таке НАБУ та САП та чим відрізняється від ДБР і БЕБ

Як покарають військовослужбовицю?

Працівники ДБР у взаємодії з військовою контррозвідкою СБУ повідомили про підозру військовослужбовиці однієї з військових частин Полтавщини.

Попри відсутність на службі, жінка продовжувала отримувати грошове забезпечення. Керівництво частини не реагувало на її прогули, тож із державного бюджету було безпідставно виплачено майже 190 тисяч гривень.

Як військова відпочивала на курортах: дивіться фото

Слідчі інкримінують жінці ухилення від військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану, а також шахрайство, що завдало значної шкоди. Санкції цих статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

До слова, під час розслідування підозрювана відшкодувала безпідставно отримані кошти.

Також перевіряються дії командування військової частини, яке продовжувало нараховувати їй виплати, попри відсутність на службі,

– зазначили правоохоронці.

Кому ДБР повідомило про підозру: останні новини