Хороший сигнал, – майор ВСУ о новой партии солдат из КНДР в России

Сейчас на границе с Украиной находится около 10 тысяч северокорейских военных. Дело в том, что Россия не может справиться сама. Врагу нужна поддержка.

Россияне привлекают солдат из КНДР уже не впервые, потому что имеют недостаток человеческого ресурса. Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук заметил 24 Каналу, что это сигнал, который свидетельствует о том, что Украина выполняет очень много правильных действий относительно территории страны-агрессора.

Почему это хороший сигнал?

Андрей Ткачук объяснил, что оккупанты сегодня не могут обеспечить то продвижение, которое они хотели бы, имеющимися у них ресурсами. В России приняли решение о том, что призыв на службу будет происходить в течение всего года, а не только осенью и весной. Это означает, что у них не хватает человеческого ресурса.

Для того, чтобы освободить больше военных от службы на территории России и перебрасывать их на войну в Украине, им нужно больше срочников, которые будут служить в России, а также будут привлечены к войне против Украины. Им не хватает ресурса. Это хороший сигнал, что мы делаем очень много правильных действий относительно территории России,

– подчеркнул майор ВСУ.

Что известно о военных из КНДР на границе с Украиной?