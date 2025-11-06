Хороший сигнал, – майор ЗСУ про нову партію солдатів з КНДР у Росії

Зараз на кордоні з Україною перебуває близько 10 тисяч північнокорейських військових. Річ у тім, що Росія не може впоратися сама. Ворогу потрібна підтримка.

Росіяни залучають солдатів з КНДР вже не вперше, бо мають брак людського ресурсу. Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук зауважив 24 Каналу, що це сигнал, який свідчить про те, що Україна виконує дуже багато правильних дій щодо території країни-агресорки.

Чому це хороший сигнал?

Андрій Ткачук пояснив, що окупанти сьогодні не можуть забезпечити те просування, яке вони хотіли б, наявними у них ресурсами. У Росії ухвалити рішення щодо того, що призов на службу буде відбуватися впродовж усього року, а не лише восени та навесні. Це означає, що у них бракує людського ресурсу.

Для того, аби звільнити більше військових від служби на території Росії і перекидати їх на війну в Україні, їм потрібно більше строковиків, які будуть служити у Росії, а також будуть залучені до війни проти України. Їм бракує ресурсу. Це хороший сигнал, що ми робимо дуже багато правильних дій щодо території Росії,

– підкреслив майор ЗСУ.

Що відомо про військових з КНДР на кордоні з Україною?