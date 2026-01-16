Лукашенко внезапно приказал проверить армию: майор ВСУ раскрыл, есть ли угроза для Украины

Александр Лукашенко приказал провести масштабную проверку белорусской армии, которая насчитывает до 60 тысяч военнослужащих. Единственной потенциальной угрозой может быть размещение на территории Беларуси ракетного комплекса "Орешник".

Майор ВСУ, журналист и экс-ведущий Егор Чечеринда объяснил 24 Каналу, что эффективность этого оружия уже вызывает сомнения после обнаружения в нем устаревших гироскопов.

Представляют ли военные учения Беларуси угрозу для Украины?

В Беларуси только что завершились масштабные военные учения, а нынешняя проверка является их финальным этапом.

Белорусская армия насчитывает 48 – 60 тысяч военнослужащих, из которых только 5 – 10 тысяч являются боеспособными подразделениями. Эта численность более чем в 20 раз меньше Вооруженных сил Украины.

Пусть проверяют боеготовность, боекомплекты и амуницию. Я думаю, что Лукашенко пытается повысить собственную субъектность прежде всего для иностранных партнеров – перед президентом России Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином и продемонстрировать руководству Ирана стабильность в своей стране в отличие от их протестов,

– сказал Чечеринда.

"Орешник" в Беларуси: угроза или имитация?

Единственной реальной угрозой могут быть заявления министра обороны Беларуси Виктора Хренина и Лукашенко о размещении на боевом дежурстве ракетного комплекса "Арешник" в декабре, с перспективой увеличения их количества до 10 единиц.

Официального подтверждения от сил обороны Украины о пребывании там "Орешника" на территории Республики Беларусь.

Последнее использование ракетного комплекса по Львовской области, где россияне пытались уничтожить газовое хранилище, не привело к разрушению объектов, а лишь продемонстрировало всему миру истинную суть этого "супероружия". Украинские спецслужбы нашли внутри гироскопы – приборы для определения положения объекта в пространстве, которыми еще пользовался Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года во время первого полета в космос,

– отметил Чечеринда.

Военный заверил, что со стороны Беларуси нет никакой угрозы для украинской территории и граждан.

Что еще известно о ситуации в Беларуси?