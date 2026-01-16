Лукашенко раптово наказав перевірити армію: майор ЗСУ розкрив, чи є загроза для України

Олександр Лукашенко наказав провести масштабну перевірку білоруської армії, яка налічує до 60 тисяч військовослужбовців. Єдиною потенційною загрозою може бути розміщення на території Білорусі ракетного комплексу "Орешник".

Майор ЗСУ, журналіст та ексведучий Єгор Чечеринда пояснив 24 Каналу, що ефективність цієї зброї вже викликає сумніви після виявлення в ній застарілих гіроскопів.

Дивіться також: Як у воду дивились: Лукашенко заявив, що Білорусь має план на випадок "венесуельського сценарію"

Чи становлять військові навчання Білорусі загрозу для України?

У Білорусі щойно завершилися масштабні військові навчання, а нинішня перевірка є їхнім фінальним етапом.

Білоруська армія налічує 48 – 60 тисяч військовослужбовців, з яких лише 5 – 10 тисяч є боєздатними підрозділами. Ця чисельність більш ніж у 20 разів менша за Збройні сили України.

Нехай перевіряють боєготовність, боєкомплекти та амуніцію. Я думаю, що Лукашенко намагається підвищити власну суб'єктність передусім для іноземних партнерів – перед президентом Росії Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном і продемонструвати керівництву Ірану стабільність у своїй країні на відміну від їхніх протестів,

– сказав Чечеринда.

"Орешник" у Білорусі: загроза чи імітація?

Єдиною реальною загрозою можуть бути заяви міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна та Лукашенка про розміщення на бойовому чергуванні ракетного комплексу "Орешник" у грудні, з перспективою збільшення їхньої кількості до 10 одиниць.

Офіційного підтвердження від сил оборони України про перебування там "Орешника" на території Республіки Білорусь.

Останнє використання ракетного комплексу по Львівській області, де росіяни намагалися знищити газове сховище, не призвело до руйнування об'єктів, а лише продемонструвало всьому світу справжню суть цієї "суперзброї". Українські спецслужби знайшли всередині гіроскопи – прилади для визначення положення об'єкта в просторі, якими ще користувався Юрій Гагарін 12 квітня 1961 року під час першого польоту в космос,

– зауважив Чечеринда.

Військовий запевнив, що з боку Білорусі немає жодної загрози для української території та громадян.

Що ще відомо про ситуацію в Білорусі?