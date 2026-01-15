Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування "Слідство.Інфо".

Що питають у Білорусі в українських чоловіків-втікачів?

Учасники телеграм-чатів, яким вдалося втекти, діляться своїм досвідом із тими, хто лише планує виїзд. Вони розповідають про обов'язкові допити після затримання та припускають, що розмови з ними проводять представники спецслужб.

Там у кімнату заходиш, за маленьку решітку сідаєш. Тебе закривають. І ти спілкуєшся… Ну, це зрозуміло, що це або КГБівець або ФСБівець,

– розповів "Слідству.Інфо" один із чоловіків.

За словами співрозмовників, білоруських силовиків насамперед цікавлять місця перебування та маршрути пересування українських військових.

"Там просять здавати позиції. Запитують, де саме техніка переміщується", – зазначає інший учасник чату.

Також чоловіки розповідають про повне вилучення особистих речей під час перевірок.

Забрали телефони, забрали паспорти, все забрали. Кумедні, звісно, перевірки у них. Він на мене дивиться і каже мені: "Перша танкова бригада!". І дивиться на мою реакцію. А я сиджу, як дуб-дерево, дивлюсь на нього,

– додає ще один співрозмовник.

Уникнути відповідей на запитання білоруських правоохоронців майже неможливо, зазначають співрозмовники видання.

"Ти ж розумієш, що там закон не діє. Ну там ти не будеш, типу: "ви не маєте права". Ну він хоче, він бере твій телефон, типу. Ну що ти йому скажеш? Що я забороняю?", – підкреслив один із чоловіків.

Чому ухилянти обирають Білорусь для втечі та як це вигідно Лукашенку?

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пов'язує зростання популярності маршруту втечі через Білорусь із діяльністю організованих злочинних груп. За його словами, рішення про незаконний виїзд ухилянти ухвалюють самостійно, однак прокладанням маршрутів займаються посередники.

Втікачі самостійні в тому, щоб прийняти для себе рішення, що вони хочуть незаконно залишити межі України, але вони не самостійні в прокладанні маршруту. Тобто більшість із тих, кого ми затримуємо, як правило, звертається до злочинних груп. Назвімо їх організаторами, які сприяють у незаконному перетині кордону,

– пояснив Демченко.

Водночас публічний представник білоруської організації BelPol Володимир Жигар у коментарі "Слідству.Інфо" зазначає, що для режиму Олександра Лукашенка потік ухилянтів до Білорусі є вигідним.

"Цих людей беруть під контроль, після чого їх справді відвозять, умовно кажучи, до кордону з Європейським Союзом. Тому що їхня основна мета, по суті, вже виконана – це збір інформації", – наголосив він.

Розшукуваний Росією головний редактор сайту Agentura.ru Андрій Солдатов припускає, що зібрану таким шляхом інформацію "можуть передати або пообіцяти тому ж Наришкіну (директору Служби зовнішньої розвідки РФ Сергію Наришкіну – 24 Канал) або Бортникову (директору ФСБ Олександру Бортникову – 24 Канал), або Патрушеву (помічнику Володимира Путіна Миколі Патрушеву – 24 Канал)".

За даними ДПСУ, у 2025 році більшість українських військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися втекти через Білорусь, затримували на прикордонних територіях Рівненської та Житомирської областей. Рідше такі спроби фіксували у Волинській, Київській та Чернігівській областях.

