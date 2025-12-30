Про це пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ ТАСС.

Що відомо про початок бойового чергування "Орешника" у Білорусі?

Вдень 30 грудня стало відомо, що російський ракетний комплекс "Орешник" з балістичною ракетою середньої дальності вперше розпочав бойове чергування на території Білорусі.

За інформацією Міноборони Росії, увесь особовий склад пройшов навчання на пускових установках та опанував системи зв'язку, охорони й енергопостачання. Також підготовку пройшли механіки-водії.

До слова, заявлена дальність ракетного комплексу "Орешник" становить 5 – 5,5 тисячі кілометрів.

Крім того, у Мінську похизувались відео з місця події. На ньому показали шикування близько 70 російських солдатів у Білорусі та колону з трьох машин: охорони, зв'язку та забезпечення. Вони висунулись в лісову місцевість і замаскувались під маскувальними сітками. Водночас самих пускових установок на відео не продемонстровано.

У Defense Express вважають, що така кількість військових навряд чи може відповідати штатному складу навіть одного комплексу. Він має налічувати декілька пускових, командний пункт, численні машини зв'язку та забезпечення. Тож аналітики переконані, що фактичного чергування комплексу "Орешник" на території Білорусі наразі немає.

Водночас вони не виключають можливість нарощування сил військової частини "РВСН" Росії на території Білорусі.

За словами заступника командира однієї з військових частин армії Росії, розрахунки комплексу наразі опановують нові маршрути бойового патрулювання та проводять розвідку потенційних районів розгортання.

Де саме Росія розмістила "Орешник" у Білорусі?