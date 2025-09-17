Военный омбудсмен: чем он будет заниматься и какие задачи будет выполнять
Верховная Рада приняла закон о создании должности Военного омбудсмена. Новый орган будет иметь задачу защищать права военнослужащих и реагировать на жалобы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко.
Какие задачи будут у военного омбудсмена?
Верховная Рада 17 сентября приняла закон о создании должности военного омбудсмена. Это будет гражданское лицо, которое будет назначать Президент Украины на пять лет.
Главная функция – защита прав военнослужащих и других категорий, связанных с сектором безопасности и обороны.
Офис Военного омбудсмена станет вспомогательным органом при президенте. Это важно, поскольку дает юридическое основание, соответствует конституционным ограничениям, и омбудсмену не дается статус независимого органа в виде подразделения, который противоречил бы Конституции,
– написал нардеп.
По словам нардепа Александра Федиенко, военный омбудсмен будет иметь право назначать проверки в воинских частях и органах управления. Основанием могут быть жалобы военных, обращения депутатов или публичные сообщения в СМИ.
Как сообщила уполномоченная Президента по правам военнослужащих Ольга Решетилова в эфире телемарафона, результаты проверок будут передаваться высшему командованию.
Что известно о принятом законе?
- По словам Ольги Решетиловой, запуск института длительный, а игнорирование решений омбудсмена может привести к административной ответственности для командования.
- Омбудсмен будет иметь возможность напрямую докладывать Верховному главнокомандующему.
- В тексте законопроекта указано, что одно и то же лицо не может занимать должность более двух подряд сроков.
Еще в апреле 2024 года тогдашний министр обороны Умеров объявил, что в Украине появится военный омбудсмен. Кроме того, было создано Центральное управление защиты прав военнослужащих.