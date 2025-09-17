Військовий омбудсмен: чим він займатиметься та які завдання виконуватиме
- Верховна Рада ухвалила закон про створення посади Військового омбудсмана, яку призначатиме Президент України на п'ять років для захисту прав військовослужбовців.
- Омбудсман матиме право призначати перевірки у військових частинах, а результати перевірок передаватимуться вищому командуванню, яке повинно відреагувати протягом 10 днів.
Верховна Рада ухвалила закон про створення посади Військового омбудсмена. Новий орган матиме завдання захищати права військовослужбовців і реагувати на скарги.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на члена Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка.
Які завдання будуть у військового омбудсмана?
Верховна Рада 17 вересня ухвалила закон про створення посадм військового омбудсмена. Це буде цивільна особа, яку призначатиме Президент України на п'ять років.
Головна функція – захист прав військовослужбовців та інших категорій, пов'язаних із сектором безпеки та оборони.
Офіс Військового омбудсмена стане допоміжним органом при президентові. Це важливо, оскільки дає юридичну підставу, відповідає конституційним обмеженням, й омбудсмену не дається статус незалежного органу у вигляді підрозділу, який суперечив би Конституції,
– написав нардеп.
За словами нардепа Олександра Федієнка, військовий омбудсман матиме право призначати перевірки у військових частинах та органах управління. Підставою можуть бути скарги військових, звернення депутатів чи публічні повідомлення у медіа.
Як повідомила уповноважена Президента з прав військовослужбовців Ольга Решетилова в етері телемарафону, результати перевірок передаватимуться вищому командуванню.
Що відомо про ухвалений закон?
- За словами Ольги Решетилової, запуск інституції тривалий, а ігнорування рішень омбудсмана може призвести до адміністративної відповідальності для командування.
- Омбудсмен матиме можливість напряму доповідати Верховному головнокомандувачу.
- У тексті законопроєкту зазначено, що одна й та сама особа не може обіймати посаду понад два поспіль строки.
Ще у квітні 2024 року тодішній міністр оборони Умєров оголосив, що в Україні з'явиться військовий омбудсмен. Крім того, було створено Центральне управління захисту прав військовослужбовців.