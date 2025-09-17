Верховна Рада ухвалила закон про створення посади Військового омбудсмена. Новий орган матиме завдання захищати права військовослужбовців і реагувати на скарги.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на члена Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка.

Дивіться також Українці віком 60 і більше вже можуть вступати до ЗСУ за контрактом

Які завдання будуть у військового омбудсмана?

Верховна Рада 17 вересня ухвалила закон про створення посадм військового омбудсмена. Це буде цивільна особа, яку призначатиме Президент України на п'ять років.

Головна функція – захист прав військовослужбовців та інших категорій, пов'язаних із сектором безпеки та оборони.

Офіс Військового омбудсмена стане допоміжним органом при президентові. Це важливо, оскільки дає юридичну підставу, відповідає конституційним обмеженням, й омбудсмену не дається статус незалежного органу у вигляді підрозділу, який суперечив би Конституції,

– написав нардеп.

За словами нардепа Олександра Федієнка, військовий омбудсман матиме право призначати перевірки у військових частинах та органах управління. Підставою можуть бути скарги військових, звернення депутатів чи публічні повідомлення у медіа.

Як повідомила уповноважена Президента з прав військовослужбовців Ольга Решетилова в етері телемарафону, результати перевірок передаватимуться вищому командуванню.

Що відомо про ухвалений закон?