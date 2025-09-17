Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко.

Какие задачи будут у военного омбудсмена?

Верховная Рада 17 сентября приняла закон о создании должности военного омбудсмена. Это будет гражданское лицо, которое будет назначать Президент Украины на пять лет.

Главная функция – защита прав военнослужащих и других категорий, связанных с сектором безопасности и обороны.

Офис Военного омбудсмена станет вспомогательным органом при президенте. Это важно, поскольку дает юридическое основание, соответствует конституционным ограничениям, и омбудсмену не дается статус независимого органа в виде подразделения, который противоречил бы Конституции,

– написал нардеп.

По словам нардепа Александра Федиенко, военный омбудсмен будет иметь право назначать проверки в воинских частях и органах управления. Основанием могут быть жалобы военных, обращения депутатов или публичные сообщения в СМИ.

Как сообщила уполномоченная Президента по правам военнослужащих Ольга Решетилова в эфире телемарафона, результаты проверок будут передаваться высшему командованию.

Что известно о принятом законе?