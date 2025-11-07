Офицер бригады "Рубеж" честно сказал, в чем россияне превосходят ВСУ

Россия имеет определенное преимущество над Силами обороны Украины на определенных направлениях. Это нужно признавать и работать над тем, чтобы догнать врага.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, что сейчас враг превосходит Силы обороны Украины по качеству и количеству дронов на оптоволокне. На это есть свои причины.

Почему у врага возникло такое преимущество?

Как отметил Отченаш, в России функционирует подразделение "Рубикон", куда вкладывают буквально миллиарды рублей. Они имеют возможности развиваться и придумывать что-то новое на фронте.

Силы обороны Украины также осваивают оптоволоконные дроны и ищут способы им противодействовать. Пока какой-то панацеи не нашли. Но процесс продолжается.

Обратите внимание! Военный обозреватель Василий Пехньо считает, что именно российское подразделение "Рубикон" создает проблемы на некоторых участках фронта. Они находились на Курщине, а сейчас – на Покровском направлении.

Силы обороны имеют возможность противодействовать подразделению "Рубикон". Тут пока речь идет больше о традиционных средствах воздействия на врага.

Сейчас я считаю, что один из самых эффективных методов бороться против "Рубикона" – это уничтожение их средств и пилотов. Им нужно будет время, чтобы готовить других. Если средства можно делать достаточно быстро, то на новых пилотов нужно тратить время. Их еще найти надо,

– сказал военный.

Дроны на войне: коротко