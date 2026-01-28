Теперь без ТЦК: кто и как может стать на воинский учет онлайн
- Постановка на воинский учет теперь возможна онлайн через приложение Резерв+ для определенных категорий граждан Украины.
- Онлайн учет доступен для юношей 2009 года рождения до 31 июля и мужчин 18-59 лет, которые не состоят на учете и имеют биометрические документы.
Постановка на воинский учет больше не требует личного визита в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Стать на учет теперь можно онлайн – через приложение Резерв+, в том числе и находясь за рубежом.
Под постановку на онлайн учет попадают только определенные категории граждан Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Как стать на воинский учет онлайн?
Онлайн-услуга доступна только для тех, кто становится на учет впервые. Лица, сняты с учета, а также женщины должны обращаться в ТЦК и СП лично.
Чтобы стать на учет в Резерв+, необходимо установить или обновить приложение, авторизоваться, выбрать функцию "Стать на учет" и дождаться автоматической обработки запроса. После этого в приложении появится Резерв ID со статусом "На учете" – для граждан 17 – 24 лет или "Военнообязанный" – для мужчин 25 – 59 лет.
Отмечается, что новая функция позволяет быстро стать на воинский учет без медосмотра и бумажных документов, сделать это из любой точки мира, а также уменьшить нагрузку на ТЦК и СП.
Кто может воспользоваться функцией постановки на воинский учет онлайн?
Сервис упрощает процедуру для призывников и военнообязанных, позволяя избежать поездок, очередей и бумажной волокиты. Онлайн-постановка на учет доступна для юношей 2009 года рождения – до 31 июля.
Также воспользоваться сервисом могут мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, в том числе те, кто находится за пределами Украины. Однако, они должны не состоять на воинском учете и имеют биометрические документы – ID-карту или биометрический загранпаспорт.
Какие еще функции могут быть доступны в Резерв+?
В Украине упростили оформление отсрочек от мобилизации, большинство из которых теперь можно получить онлайн через приложение Резерв+ или в ЦНАПах. Более 600 тысяч человек получат автоматическое продление отсрочек, без необходимости посещать ТЦК.
Территориальные центры комплектования могут перейти на электронный формат оповещения о призыве, уменьшая количество бумажных повесток. Электронные повестки могут появиться в приложении Резерв+, что является электронным кабинетом военнообязанного.
В приложении Резерв+ появились новые уведомления. Пользователи могут включить уведомление об отправке бумажной повестки по почте, которое имеет информативный характер и не является вручением повестки.