Теперь без ТЦК: кто и как может стать на воинский учет онлайн

Постановка на воинский учет больше не требует личного визита в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Стать на учет теперь можно онлайн – через приложение Резерв+, в том числе и находясь за рубежом.

Под постановку на онлайн учет попадают только определенные категории граждан Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Как стать на воинский учет онлайн?

Онлайн-услуга доступна только для тех, кто становится на учет впервые. Лица, сняты с учета, а также женщины должны обращаться в ТЦК и СП лично.

Чтобы стать на учет в Резерв+, необходимо установить или обновить приложение, авторизоваться, выбрать функцию "Стать на учет" и дождаться автоматической обработки запроса. После этого в приложении появится Резерв ID со статусом "На учете" – для граждан 17 – 24 лет или "Военнообязанный" – для мужчин 25 – 59 лет.

Отмечается, что новая функция позволяет быстро стать на воинский учет без медосмотра и бумажных документов, сделать это из любой точки мира, а также уменьшить нагрузку на ТЦК и СП.

Кто может воспользоваться функцией постановки на воинский учет онлайн?

Сервис упрощает процедуру для призывников и военнообязанных, позволяя избежать поездок, очередей и бумажной волокиты. Онлайн-постановка на учет доступна для юношей 2009 года рождения – до 31 июля.

Также воспользоваться сервисом могут мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, в том числе те, кто находится за пределами Украины. Однако, они должны не состоять на воинском учете и имеют биометрические документы – ID-карту или биометрический загранпаспорт.

Какие еще функции могут быть доступны в Резерв+?