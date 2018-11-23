Военный и волонтер открыли уникальное кафе во Львове: впечатляющие фото и видео

В одном из львовских кафе предлагают окунуться в атмосферу галицкой квартиры. Здесь все по-домашнему и интерьер, и блюда, которыми угощают, и атмосфера в целом. Интересна не только концепция заведения, но и история его создателей. Ирину и Николая соединила война.

В "Дзямдзе" все как в детстве: и еда, и интерьер. Вся мебель, музыкальная аппаратура и предметы декора оригинальные. Их владельцы – Николай и Ирина – принесли из собственных домов. Идея – воссоздать традиционную галицкую квартиру, где всегда уютно и сытно.

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"Дзямдзя" в галицком диалекте – это тот, кто медленно уплетает вкуснятину. А ее в кафе – большой выбор. И конечно же кофе, здесь его готовят на песке.

Владельцы кафе Ирина и Николай

"У нас меню простое, все то, что подавалось у каждого дома – это борщи, капустники, гороховые супы. Все по бабушкиных рецептах", – рассказала волонтер Ирина Буран.



Кафе "Дзямдзя"

Владельцы познакомились на Востоке. Ирина служила в батальоне "Азов" и была волонтеркой, Николай – доброволец еще со времен Майдана, сапер 73 полка. На войне несколько раз перенес контузию и был ранен.



Кафе во Львове

В "Дзямдзе" все как в детстве: и еда, и интерьер

Вскоре в боевой бизнес-семье ожидается пополнение. А еще создатели "Дзямдзи" мечтают об открытии сети заведений даже за рубежом.