"Так бы с каждым хо*лом": россияне цинично радуются из-за казни украинского военного

Российские захватчики, вероятно, под Бахмутом отрезали голову украинскому пленнику, снимая это на видео. Однако на этом цинизм не кончился. Граждане враждебного государства просто начали радоваться по этому поводу.

Приобрело огласку видео, на котором, вероятно, бойцы ЧВК "Вагнера" пытают и убивают украинского воина. В то же время 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы сообщает о том, как на это преступление реагировали граждане государства-террориста.

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Радости нет предела

В сообществах можно встретить такие комментарии обладателей российских паспортов и просто "неравнодушных", которые готовы поддерживать пытки, убийства и расстрелы людей:

"Слава России! Вот такое нам нужно";

"Ах*эн*о, со свинохо*ляцким п*длом только так";

"Так и надо *буч*м свиньям; кстати, это не плохая такая психологическая операция, чтобы хо*лы боялись хрюкать";

"Хороший хо*ол – хо*ол без головы; вся укр*п*кая падаль должна быть уничтожена от мала до велика";

"Свежее мясо";

"Радостное зрелище, здоровье родным нашим доблестным воинам";

"Одобряем, так бы с каждым хо*лом";

"Побратима пустили на мясо";

"Ну, наконец";

"Н*х*й хо*лов – вперед Россия!".

Россияне радуются, что оккупанты отрезали голову украинскому пленному / скриншоты из телеграм-канала

Кроме того, один из "защитников войны" написал, что, мол, "хо*лы – это генетические звери" – поэтому они "сами виноваты", что их казнят россияне, ведь "они сами выбрали этот путь". Здесь комментировать нечего. Просто стоит констатировать, что россияне еще раз доказали, насколько у них прогнила сущность.

Обратите внимание! Один из россиян, говоря об этом написал почти правду: "Сейчас хо*лы будут мусолить пол года". Прежде всего, нужно сказать, что не "хо*лы," а украинцы. И не только мы, но и весь цивилизованный мир, будем действительно "мусолить" эту тему. И не каких-нибудь полгода, а до конца существования России.

Кстати, сам Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все виновные за это и другие военные преступления будут наказаны. И в этом нет сомнений.

СБУ отрыла производство

Напомним, что Служба безопасности Украины уже отрыла уголовное производство по данному факту по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса. Привлекут к ответственности оккупантов за нарушение законов и обычаев ведения войны.

Вместе с тем у CNN считают, что это не единственный такой инцидент, произошедший за последнее время. По сети распространяется другое видео, на котором также казнят украинского военного.