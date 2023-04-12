"Так би з кожним хо*лом": росіяни цинічно радіють через страту українського військового

Російські загарбники, ймовірно, під Бахмутом відрізали голову українському полоненому військовому, знімаючи це на відео. Однак на цьому цинізм не закінчився. Громадяни ворожої держави просто-таки почали радіти з цього приводу.

Набуло розголосу відео, на якому, ймовірно, бійці ПВК "Вагнера" катують та вбивають українського воїна. Водночас 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали повідомляє про те, як на цей злочин реагували громадяни держави-терористки.

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Радості немає меж

У спільнотах можна натрапити на такі коментарі володарів російських паспортів та просто "небайдужих", які готові підтримувати катування, вбивства й розстріли людей:

"Слава Росії! Ось таке нам потрібно";

"Ах*ен*о, зі свинохо*ляцьким п*длом лише так";

"Так і треба *буч*м свиням; до речі, це не погана така психологічна операція, аби хо*ли боялись хрюкати";

"Хороший хо*ол – хо*ол без голови; вся укр*пс*ка підлота має бути знищена від малого до великого";

"Свіже м'ясо";

"Радісне видовище, здоров'я рідним нашим доблесним воїнам";

"Схвалюємо, так би з кожним хо*лом";

"Побратима пустили на м'ясо";

"Ну, нарешті";

"Н*х*й хо*лов – вперед Росія!".

Росіяни радіють, що окупанти відрізали голову українському полоненому / скриншоти з телеграм-каналу

Окрім того, один з "захисників війни" написав, що, мовляв, "хо*ли – це генетичні звірі" – тому вони "самі винні", що їх страчують росіяни, адже "вони самі обрали цей шлях". Тут коментувати нічого. Просто варто констатувати, що росіяни вкотре довели, наскільки в них прогнила сутність.

Зверніть увагу! Один з росіян, висловлюючись щодо цього написав майже правду: "Зарах хо*ли будуть мусолити пів року". Насамперед потрібно сказати, що не "хо*ли," а українці. І не лише ми, а й увесь цивілізований світ, будемо справді "мусолити" цю тему. І не якихось там пів року, а до кінця існування Росії.

До речі, сам Президент України Володимир Зеленський зазначив, що усіх винних за цей та інші воєнні злочини буде покарано. І в цьому немає сумнівів.

СБУ відрила провадження

Згадаємо, що Служба безпеки України уже відрила кримінальне провадження за цим фактом за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу. Притягнуть до відповідальності окупантів за порушенням законів та звичаїв ведення війни.

Разом з тим у CNN вважають, що це не єдиний такий інцидент, який стався за останній час. Мережею поширюється інше відео, на якому також страчують українського військового.