Похищение людей и издевательство над пожилыми: что происходит на территориях, куда проник ХАМАС
Утром 7 октября ХАМАС запустил по Израилю несколько тысяч ракет, а затем ворвался на территории страны. На неподконтрольных ЦАХАЛу землях происходит беззаконие – палестинские боевики вывозят местное население и издеваются над людьми.
В результате обострения уже погибли 40 израильтян, а еще не менее 750 получили ранения. Также сообщается о жертвах в Секторе Газа после ударов по их территории.
Смотрите также Куда ворвался ХАМАС, какие сейчас масштабы боевых действий в Израиле: показываем на карте, где ведутся бои
Зафиксированы случаи произвола
После нападения ХАМАС в Израиле объявили чрезвычайное положение. Боевики контролируют некоторые населенные пункты и все чаще появляются сообщения о похищении израильских граждан. Террористы берут в плен всех, в том числе и женщин, пожилых и детей.
Известно, что боевики угоняют израильтян даже из собственных домов. Они их связывают и на автомобилях или мотоциклах вывозят в сектор Газа.
Палестинская террористическая группа самостоятельно снимает и публикует похищение гражданских лиц. В частности, в сети появилось видео, на котором видна большая группа связанных израильских женщин, вывозимых на автомобиле.
Также палестинские боевики издеваются над стариками. Зафиксирован случай, когда бойцы ХАМАС вынуждают пожилую израильтянку держать автомат, чтобы те могли сфотографироваться с ней.
Кроме людей, боевики ХАМАС похищают и лошадей, которых они впоследствии тянут за собой, вероятно, на территорию Палестины.
Конфликт между Сектором Газа и Израилем.
- Палестинское исламистское движение ХАМАС 7 октября атаковало Израиль и вторглось на его территорию. В течение нескольких часов боевики Сектора Газа выпустили несколько тысяч ракет – их количество достигает 2200.
- Несколько десятков террористов пытались проникнуть на территорию страны любыми доступными методами. Известно, что палестинские боевики использовали для нападения дельтапланы и мотоциклы. Израильские военные пытаются бороться с боевиками и ликвидировать их.
- В ЦАХАЛе объявили о начале контртеррористической операции в Секторе Газа, получившей название "Железные мечи". Президент Израиля заявил, что страна находится в состоянии войны. Боевые действия сейчас ведутся, по меньшей мере, в 7 городах Израиля.