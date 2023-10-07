Похищение людей и издевательство над пожилыми: что происходит на территориях, куда проник ХАМАС

Утром 7 октября ХАМАС запустил по Израилю несколько тысяч ракет, а затем ворвался на территории страны. На неподконтрольных ЦАХАЛу землях происходит беззаконие – палестинские боевики вывозят местное население и издеваются над людьми.

В результате обострения уже погибли 40 израильтян, а еще не менее 750 получили ранения. Также сообщается о жертвах в Секторе Газа после ударов по их территории.

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Зафиксированы случаи произвола

После нападения ХАМАС в Израиле объявили чрезвычайное положение. Боевики контролируют некоторые населенные пункты и все чаще появляются сообщения о похищении израильских граждан. Террористы берут в плен всех, в том числе и женщин, пожилых и детей.

Известно, что боевики угоняют израильтян даже из собственных домов. Они их связывают и на автомобилях или мотоциклах вывозят в сектор Газа.

Палестинская террористическая группа самостоятельно снимает и публикует похищение гражданских лиц. В частности, в сети появилось видео, на котором видна большая группа связанных израильских женщин, вывозимых на автомобиле.

Также палестинские боевики издеваются над стариками. Зафиксирован случай, когда бойцы ХАМАС вынуждают пожилую израильтянку держать автомат, чтобы те могли сфотографироваться с ней.

Кроме людей, боевики ХАМАС похищают и лошадей, которых они впоследствии тянут за собой, вероятно, на территорию Палестины.

Конфликт между Сектором Газа и Израилем.