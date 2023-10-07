Викрадення людей і знущання з літніх: що відбувається на територіях, куди проник ХАМАС

Вранці 7 жовтня ХАМАС запустив по Ізраїлю декілька тисяч ракет, а після цього вдерся на території країни. На непідконтрольних ЦАХАЛу землях відбувається беззаконня – палестинські бойовики вивозять місцеве населення та знущаються з людей.

Внаслідок загострення вже загинуло 40 ізраїльтян, а ще щонайменше 750 отримали поранення. Також повідомляється про жертв у Секторі Гази після ударів по їх території.

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Зафіксовані випадки свавілля

Після нападу ХАМАС в Ізраїлі оголосили надзвичайний стан. Наразі бойовики контролюють деякі населені пункти і дедалі частіше з'являються повідомлення про викрадення ізраїльських громадян. Терористи беруть у полон всіх, в тому числі й жінок, літніх людей та дітей.

Відомо, що бойовики викрадають ізраїльтян навіть з власних будинків. Вони їх зв'язують та на автомобілях чи мотоциклах вивозять до Сектору Гази.

Палестинська терористична група самостійно знімає та публікує викрадення цивільних осіб. Зокрема, у мережі з'явилося відео, на якому видно велику групу зв'язаних ізраїльських жінок, яких вивозять на автомобілі.

Також палестинські бойовики знущаються з стареньких. Зафіксовано випадок, коли бійці ХАМАС змушують літню ізраїльтянку тримати автомат, щоб ті могли сфотографуватися з нею.

Окрім людей бойовики ХАМАС викрадають і коней, яких вони опісля тягнуть за собою, ймовірно, на територію Палестини.

Конфлікт між Сектором Гази та Ізраїлем