Российские захватчики ежедневно пытаются захватить как можно больше украинской территории. Британские разведчики рассказали, где именно стремятся продвинуться оккупанты.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Что в Британии говорят о ситуации на фронте?

Разведчики отметили, что Покровск остается главным направлением российских наступательных действий. Это важный оборонительный рубеж, который сдерживает продвижение врага вглубь Донецкой области и в направлении украинских городов Краматорск и Славянск, которые также являются российскими целями.

Российские силы закрепили контроль над частью территорий на границе Днепропетровской и Донецкой областей. Большинство этих приграничных районов, вероятно, до сих пор остаются под контролем украинских войск. В то же время вблизи села Сосновка враг продвинулся примерно на 10 км вглубь Днепропетровщины узким фронтом,

– говорится в сообщении.

Логистический узел Лиман в Донецкой области также остается важной целью для оккупантов. Защитники Украины освободили его во время контрнаступления в 2022 году. Сейчас Российские войска заняли большую часть Серебрянского леса к юго-востоку от Лимана и закрепляют позиции вдоль реки Северский Донец.

Также известно, что основные подразделения российской морской пехоты были переброшены из Курской области России и с Сумского направления в район Покровск – Доброполье. Там они начали проводить наступательные действия небольшими группами.

