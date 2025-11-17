Разве Путин окончательно сойдет с ума: дипломат ответил, чем для России обернется война с Европой

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что перспектива войны с Россией становится все более очевидной. По его словам, Европа уже готовится к потенциальному противостоянию.

Как пояснил в эфире 24 Канала дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, не стоит однозначно воспринимать слова сербского политика. Можно вспомнить показательный момент, когда Трамп принимал Вучича, но посадил его на неприметное место.

Действительно ли Россия готова воевать с Европой?

После такого приема еще во время первой каденции Трампа, в Кремле возникла истерика. Владимиру Путину даже пришлось просить прощения у Вучича. Поэтому сложно поверить, что у президента Сербии есть достаточно аналитики, чтобы говорить о будущей войне Европы с Россией.

"Для таких выводов надо иметь основания. Их знает ограниченное количество людей, поэтому сложно представить, что Россия через 3 года, не завершив войну в Украине, сможет перейти к войне с НАТО", – отметил Владимир Огрызко.

Обратите внимание! По словам Вучича, война России и Европы "не является пустой болтовней", поэтому Сербия также должна вооружаться и вкладывать средства в защиту. Он добавил, что страна находится "между молотом и наковальней",

Сейчас Европа начала гонку вооружений. Германия, Франции, Великобритания и многие другие страны выделяют большие средства, чтобы запустить собственные ВПК. Это уже происходит.

Пока это не тот показатель, который нам нужен, но процесс уже стартовал. Если в течение 2 – 3 лет европейская промышленность выйдет на необходимый уровень, то возникает вопрос, выдержит ли этот уровень Россия.

Кремлю уже нечем платить людям зарплаты. Непонятно как он хочет подняться до уровня Европы. К тому же Украина делает все, чтобы не позволить россиянам улучшать вооружение, технические возможности.

Гибридная война, информационная, кибервойна – возможные и реальные, но не "горячая" война с убийствами. Это полное самоубийство. Разве если Путин полностью сойдет с ума и некому будет это остановить, тогда такой вариант возможен,

– подчеркнул дипломат.

Но даже если предположить такую войну и обмен ядерными ударами, то Россия просто исчезнет как государство. Путин это понимает. К тому же именно гонка вооружений, когда-то привела к распаду Советского Союза. Экономика СССР этого просто не выдержала.

Что говорят о возможной войне в Европе?