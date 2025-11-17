Хіба Путін остаточно збожеволіє: дипломат відповів, чим для Росії обернеться війна з Європою

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що перспектива війни з Росією стає дедалі більш очевидною. За його словами, Європа вже готується до потенційного протистояння.

Як пояснив в ефірі 24 Каналу дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, не варто однозначно сприймати слова сербського політика. Можна згадати показовий момент, коли Трамп приймав Вучича, але посадив його на непримітне місце.

Чи справді Росія готова воювати з Європою?

Після такого прийому ще під час першої каденції Трампа, у Кремлі виникла істерика. Володимиру Путіну навіть довелося просити вибачення у Вучича. Тому складно повірити, що у президента Сербії є достатньо аналітики, щоб говорити про майбутню війну Європи з Росією.

"Для таких висновків треба мати підстави. Їх знає обмежена кількість людей, тож складно уявити, що Росія через 3 роки, не завершивши війну в Україні, зможе перейти до війни з НАТО", – зауважив Володимир Огризко.

Зверніть увагу! За словами Вучича, війна Росії та Європи "не є пустими балачками", тому Сербія також має озброюватися та вкладати кошти у захист. Він додав, що країна перебуває "між молотом і ковадлом",

Зараз Європа почала гонитву озброєнь. Німеччина, Франції, Велика Британія та багато інших країн виділяють великі кошти, щоб запустити власні ВПК. Це вже відбувається.

Поки це не той показник, який нам потрібен, але процес уже стартував. Якщо впродовж 2 – 3 років європейська промисловість вийде на необхідний рівень, то виникає питання, чи цей рівень витримає Росія.

Кремль уже не має чим платити людям зарплати. Незрозуміло як він хоче піднятися до рівня Європи. До того ж Україна робить все, щоб не дозволити росіянам покращувати озброєння, технічні можливості.

Гібридна війна, інформаційна, кібервійна – можливі та реальні, але не "гаряча" війна з вбивствами. Це повне самогубство. Хіба якщо Путін повністю збожеволіє і не буде кому це зупинити, тоді такий варіант можливий,

– підкреслив дипломат.

Але навіть якщо припустити таку війну й обмін ядерними ударами, то Росія просто зникне як держава. Путін це розуміє. До того ж саме гонитва озброєнь, колись призвела до розпаду Радянського Союзу. Економіка СРСР цього просто не витримала.

Що говорять про можливу війну в Європі?