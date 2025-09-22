Россия формирует стратегический военный резерв из новобранцев, которые подписывают контракт с министерством обороны. Этот процесс продолжается с июля 2025 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

Как Россия формирует стратегический резерв из новобранцев?

Российский инсайдерский источник, который постоянно предоставляет точные отчеты об изменениях в российском военном командовании, заявил ISW, что примерно 292 000 человек подписали контракты с министерством обороны России с начала 2025 года до 15 сентября.

В среднем это примерно 7 900 новобранцев в неделю или 31 600 в месяц. Инсайдерский источник заявил, что некоторые из этих новобранцев присоединяются к стратегическому резерву, который Россия формирует с начала июля 2025 года.

В то же время собеседник института не уточнил, сколько новобранцев попадает в стратегический резерв, а не на передовую в Украине.

Почему командование РФ решило собрать резерв?

Эксперты предполагают, что российское военное командование, вероятно, оценило, что Россия может позволить себе создать стратегический резерв после того, как потери их армии начали уменьшаться летом 2025 года.

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что Россия несла примерно от 32 000 до 48 000 потерь в месяц в период с января по июль 2025 года. Это больше потерь, чем средний зарегистрированный ежемесячный уровень набора.

В то же время позже Генштаб отметил, что Россия понесла примерно 29 000 потерь в августе 2025 года и 13 000 потерь в первой половине сентября 2025 года. Это единственные месяцы пока в 2025 году с уровнем потерь ниже среднего зарегистрированного уровня набора.

ISW недавно оценил, что территориальные достижения России были за менее дорогую цену с мая по август 2025 года по сравнению с весной 2025 года, поскольку российские войска имели более низкий уровень потерь на захваченный квадратный километр. Снижение уровня потерь летом 2025 года, возможно, убедило российское военное командование, что Россия может позволить себе перевести некоторых новобранцев в стратегический резерв, сохраняя при этом темп наступательных операций на передовой в Украине,

– говорится в сводке.

Аналитики отмечают, что изменения в российской тактике на поле боя за последние несколько месяцев, вероятно, частично способствовали снижению уровня потерь. Так, российские войска проводили атаки меньшими пехотными группами и все чаще используют тактику проникновения малыми группами, направленную на поиск и использование слабых мест и дыр в обороне Украины.

Для чего Россия формирует стратегический резерв?

Американский Институт изучения войны обращает внимание, что данные о создании врагом стратегического резерва еще раз свидетельствуют, что Кремль не заинтересован в прекращении войны против Украины.

Это говорит, что Москва остается преданной достижению своих военных целей на поле боя.

Сообщение о решении создать стратегический резерв и не разворачивать всех новобранцев на передовой свидетельствует, что Путин и российское военное командование довольны текущими темпами продвижения, хотя российские войска продолжают продвигаться только пешими темпами. Также это свидетельствуют, что Россия планирует эскалировать наступательные операции в Украине в ближайшей и среднесрочной перспективе, а не прекращать войну,

– пишут аналитики.

В ISW также предупреждают, что Россия может создавать свой стратегический резерв в рамках более широкой подготовки к возможному конфликту с НАТО в будущем. Особенно это можно отследить в том, что РФ активизирует свои молодежные военно-патриотические программы, направленные на привлечение российской молодежи в армию в ближайшие годы.

В то же время военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк предположил в эфире 24 Канала, что на полноценную полномасштабную агрессию или провокацию Россия на сегодня не имеет ресурсов. Причиной этого являются большие проблемы с бюджетом страны-агрессора. Поэтому сейчас Кремль будет пытаться вести гибридную войну.

