Росія формує стратегічний військовий резерв із новобранців, які підписують контракт з міністерством оборони. Цей процес триває з липня 2025 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

Як Росія формує стратегічний резерв з новобранців?

Російське інсайдерське джерело, яке постійно надає точні звіти про зміни в російському військовому командуванні, заявило ISW, що приблизно 292 000 осіб підписали контракти з міністерством оборони Росії від початку 2025 року до 15 вересня.

В середньому це приблизно 7 900 новобранців на тиждень або 31 600 на місяць. Інсайдерське джерело заявило, що деякі з цих новобранців приєднуються до стратегічного резерву, який Росія формує з початку липня 2025 року.

Водночас співрозмовник інституту не уточнив, скільки новобранців потрапляє до стратегічного резерву, а не на передову в Україні.

Чому командування РФ вирішило зібрати резерв?

Експерти припускають, що російське військове командування, ймовірно, оцінило, що Росія може дозволити собі створити стратегічний резерв після того, як втрати їхньої армії почали зменшуватися влітку 2025 року.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що Росія зазнавала приблизно від 32 000 до 48 000 втрат на місяць у період з січня по липень 2025 року. Це більше втрат, ніж середній зареєстрований щомісячний рівень набору.

Водночас пізніше Генштаб зазначив, що Росія зазнала приблизно 29 000 втрат у серпні 2025 року та 13 000 втрат у першій половині вересня 2025 року. Це єдині місяці наразі у 2025 році з рівнем втрат нижчим за середній зареєстрований рівень набору.

ISW нещодавно оцінив, що територіальні здобутки Росії були за менш дорогу ціну з травня по серпень 2025 року порівняно з весною 2025 року, оскільки російські війська мали нижчий рівень втрат на захоплений квадратний кілометр. Зниження рівня втрат влітку 2025 року, можливо, переконало російське військове командування, що Росія може дозволити собі перевести деяких новобранців до стратегічного резерву, зберігаючи при цьому темп наступальних операцій на передовій в Україні,

– йдеться у зведенні.

Аналітики наголошують, що зміни в російській тактиці на полі бою за останні кілька місяців, ймовірно, частково сприяли зниженню рівня втрат. Так, російські війська проводили атаки меншими піхотними групами та все частіше використовують тактику проникнення малими групами, спрямовану на пошук та використання слабких місць і дірок в обороні України.

Для чого Росія формує стратегічний резерв?

Американський Інститут вивчення війни звертає увагу, що дані про створення ворогом стратегічного резерву ще раз свідчать, що Кремль не зацікавлений у припиненні війни проти України.

Це говорить, що Москва залишається відданою досягненню своїх військових цілей на полі бою.

Повідомлення про рішення створити стратегічний резерв і не розгортати всіх новобранців на передовій свідчить, що Путін і російське військове командування задоволені поточними темпами просування, хоча російські війська продовжують просуватися лише пішими темпами. Також це свідчать, що Росія планує ескалювати наступальні операції в Україні в найближчій та середньостроковій перспективі, а не припиняти війну,

– пишуть аналітики.

В ISW також попереджають, що Росія може створювати свій стратегічний резерв у межах ширшої підготовки до можливого конфлікту з НАТО в майбутньому. Особливо це можна відстежити у тому, що РФ активізує свої молодіжні військово-патріотичні програми, спрямовані на залучення російської молоді до армії в найближчі роки.

Водночас військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк припустив в етері 24 Каналу, що на повноцінну повномасштабну агресію чи провокацію Росія станом на сьогодні не має ресурсів. Причиною цього є великі проблеми з бюджетом країни-агресорки. Тому наразі Кремль буде намагатися вести гібридну війну.

Як Росія намагається промацувати міцність НАТО?