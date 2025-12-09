Аппетиты России уже немного уменьшились: чего больше всего боится Путин

Кремль всеми силами пытается достичь мира на своих условиях. Им очень нужна остановка боевых действий, поэтому они несколько уменьшили свои требования. В частности, относительно территорий и формата договоренностей.

Ведь россияне спешат. Руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заметил 24 Каналу, что больше всего Владимир Путин боится того, что Украина наращивает свои возможности бить по России.

"Россияне говорили: "Отдайте нам всю Херсонщину, Запорожье, Донецкую, Луганскую область". Куда делись Херсонская, Запорожская области? Аппетиты уже немного уменьшились. Говорили: "Вернемся к Стамбульским договоренностям". Мы уже не вспоминаем их. А там было буквально обрезание нашего суверенитета, ликвидация государственности как таковой. Сейчас я вижу по крайней мере в публичной сфере совсем другие условия для обсуждений", – сказал он.

Что пугает Россию?

Сергей Кузан объяснил, что Украина своими дальнобойными поражениями ускоряет кризисные процессы, которые происходят в России. Это касается прежде всего российской экономики.

Оккупанты очень боятся, что Украина наращивает свои дальнобойные способности. Наши дроны Fire Point, программа крылатых ракет, баллистическая программа. Мы становимся единственной страной в Европе. Ни Великобритания, ни Германия, ни Франция не имеют потенциально такой ракетной программы, которую мы сегодня уже разрабатываем,

– подчеркнул он.

Это непростой процесс. Он продлится далеко не один месяц. Однако Путин понимает, что ситуация ухудшается. Поэтому и в его интересах, и в интересах США как можно скорее закончить эту войну.

Именно этого боится сегодня Россия. Они все понимают, что пока существует Украина, пока мы приобретаем наши стратегические возможности, до тех пор все угрозы россиян европейцам являются ничтожными,

– отметил руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

