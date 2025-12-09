Апетити Росії вже трохи зменшилися: чого найбільше боїться Путін

Кремль усіма силами намагається досягнути миру на своїх умовах. Їм дуже потрібна зупинка бойових дій, тому вони дещо зменшили свої вимоги. Зокрема, щодо територій та формату домовленостей.

Адже росіяни поспішають. Керівник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зауважив 24 Каналу, що найбільше Володимир Путін боїться того, що Україна нарощує свої можливості бити по Росії.

"Росіяни казали: "Віддайте нам усю Херсонщину, Запоріжжя, Донеччину, Луганщину". Куди поділись Херсонська, Запорізька області? Апетити вже трохи зменшилися. Казали: "Повернемось до Стамбульських домовленостей". Ми вже не згадуємо їх. А там було буквально обрізання нашого суверенітету, ліквідація державності як такої. Зараз я бачу принаймні у публічній сфері зовсім інші умови для обговорень", – сказав він.

Що лякає Росію?

Сергій Кузан пояснив, що Україна своїми далекобійними ураженнями прискорює кризові процеси, які відбуваються в Росії. Це стосується насамперед російської економіки.

Окупанти дуже бояться, що Україна нарощує свої далекобійні спроможності. Наші дрони Fire Point, програма крилатих ракет, балістична програма. Ми стаємо єдиною країною в Європі. Ні Велика Британія, ні Німеччина, ні Франція не мають потенційно такої ракетної програми, яку ми на сьогодні вже розробляємо,

– підкреслив він.

Це непростий процес. Він триватиме далеко не один місяць. Однак Путін розуміє, що ситуація погіршується. Тому і в його інтересах, і в інтересах США якомога швидше закінчити цю війну.

Саме цього боїться на сьогодні Росія. Вони усі розуміють, що поки існує Україна, поки ми набуваємо наших стратегічних спроможностей, до того часу усі погрози росіян європейцям є нікчемними,

– зазначив керівник Українського центру безпеки та співпраці.

