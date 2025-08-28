Артиллеристы до сих пор боги войны: WSJ объяснили, почему фраза о войне дронов противоречива
- Артиллерия остается эффективным оружием в войне, несмотря на распространенное использование дронов.
- Дроны используют чаще из-за их доступности. Но они не всегда эффективны.
- Артиллерийские снаряды дешевле и мощнее дронов, но артиллерия может стать легкой мишенью для БпЛА.
Войну России и Украины уже привыкли называть войной дронов. Мол, она очень технологична и очерчивает контуры дальнейших войн. Это может показаться парадоксальным, но другие виды оружия в ней так же эффективны, как раньше. К примеру, артиллерия.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WSJ.
Что эффективнее – дроны или артиллерия?
Издание пишет, что Силы обороны сейчас используют беспилотники чаще, чем артиллерию. Но интересный момент: так происходит не потому, что дроны более эффективны, а отчасти потому, что дронов больше, чем гаубиц и снарядов к ним.
Сигнал дрона можно заглушить, можно физически сбить БПЛА, беспилотнику может помешать погода. Артиллерийские снаряды дешевле дронов и значительно мощнее. Например, 155-миллиметровый снаряд, выпущенный из некоторых гаубиц, содержит 6,6 килограмма взрывчатого вещества, а вес некоторых боеприпасов может достигать 12 килограммов. То есть им можно разрушить дом.
Впрочем, артиллерия имеет и свои минусы. Она разная – есть самоходная, а есть буксированная. Но оба типа ломаются и становятся легкими целями для беспилотников при заходе на позиции или отхода с них.
Артиллерия нанесла много потерь россиянам в начале войны, сейчас врага уничтожают преимущественно беспилотниками. Однако артиллеристы не стали меньше использовать свое оружие. Крупнокалиберные системы проще сложного современного программного обеспечения и электроники, которое иногда могут подвести. К тому же "арта" дает эффект массового поражения, когда одним выстрелом можно уничтожить целую позицию противника.
WSJ цитирует оператора дрона Василия: "Дроны действительно точны и попадают точно в цель, но артиллерия будет покрывать всю территорию. Артиллерия была, есть и будет богом войны".
Интересно! Журналисты обратили внимание, что эту крылатую фразу приписывают Сталину. И действительно, в газете 1944 года можно найти эти слова якобы авторства Сталина.
Мнения военных о современной войне
- В последнее время многие говорят, что решающие бои в современной войне – все же за пехотой. Ведь именно пехотинцы освобождают села и города.
- "Говорят, что боги войны – арта, а я говорю, что пехота", – рассказал 24 Каналу в интервью командир пехотинцев 66 ОМБр.