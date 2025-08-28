Війну Росії та України вже звикли називати війною дронів. Мовляв, вона дуже технологічна та окреслює контури подальших війн. Це може видатися парадоксальним, але інші види зброї у ній так само ефективні, як раніше. До прикладу, артилерія.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WSJ.

Що ефективніше – дрони чи артилерія?

Видання пише, що Сили оборони зараз використовують безпілотники частіше, аніж артилерію. Але цікавий момент: так відбувається не тому, що дрони більш ефективні, а почасти тому, що дронів більше, аніж гаубиць і снарядів до них.

Сигнал дрона можна заглушити, можна фізично збити БпЛА, безпілотнику може завадити погода. Артилерійські снаряди дешевші за дрони і значно потужніші. Наприклад, 155-міліметровий снаряд, випущений із деяких гаубиць, містить 6,6 кілограма вибухової речовини, а вага деяких боєприпасів може сягати 12 кілограмів. Тобто ним можна зруйнувати будинок.

Утім, артилерія має і свої мінуси. Вона різна – є самохідна, а є буксирована. Але обидва типи ламаються і стають легкими цілями для безпілотників під час заходу на позиції чи відходу з них.

Артилерія завдала багато втрат росіянам на початку війни, зараз ворога знищують переважно безпілотниками. Проте артилеристи не стали менше використовувати свою зброю. Великокаліберні системи простіші за складне сучасне програмне забезпечення та електроніка, яке іноді можуть підвести. До того ж "арта" дає ефект масового ураження, коли одним пострілом можна знищити цілу позицію противника.

WSJ цитує оператора дрона Василя: "Дрони справді точні і потрапляють точно в ціль, але артилерія покриватиме всю територію. Артилерія була, є і буде богом війни".

Цікаво! Журналісти звернули увагу, що цю крилату фразу приписують Сталіну. І справді, у газеті 1944 року можна знайти ці слова нібито авторства Сталіна.

Думки військових про сучасну війну