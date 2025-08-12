"Прийом. 5 хвилин". На шаленій швидкості з вимкненими фарами автівка летить до позицій. Поруч горить посадка, але роздуми про неї обривають слова водія на псевдо "Лютий", який попереджає, що зараз добряче струсоне. За кілька хвилин ми вже були на місці, швидко вивантажились і побігли до місця призначення.

Ми опинилися в одному з сіл на Лиманському напрямку, де лічені кілометри розділяли нас від російських позицій, адже ми прибули до бійців мінометного розрахунку батальйону "Онуки Адольфівни" 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. І наступний день провели разом із ними.

За цей день ми побачили, як працюють мінометними, з чим можуть зіштовхуватися в роботі та поговорили з ними про їхню службу. Про все це і не тільки читайте в ексклюзивному репортажі 24 Каналу з Лиманського напрямку.

Уважні до кожного звуку: як працюють мінометники зараз?

Декілька годин у прохолодному бліндажі після днів неймовірної спеки на Донеччині могли б здатися чимось неймовірним, якби не кілька нюансів. Наприклад, періодичні "виходи" та "приходи".

Сучасна війна змінює правила гри. Тепер бійці просто не можуть працювати постійно, але уважними повинні бути 24/7. Поки "Грей" заварює каву, а "Турист" стоїть на вахті, кожен з бійців готовий у будь-який момент бігти на позицію відпрацьовувати по ворожих цілях. Хлопці жартують, що ми можемо цілий день провести у бліндажі й повернутися назад без будь-яких матеріалів.

Перші кілька годин у нас була думка, що, мабуть, хлопці не жартують. Час минає за розмовами та перекурами й періодичною тишею, коли усі прислухаються до FPV-дрона, що летить десь неподалік.

Дрони повністю змінити хід роботи. Навіть тепер після того, коли по рації пролунала команда "До бою", бійці були готовими до виходу за кількадесят секунд, проте ніхто не поспішав вибігати з бліндажа до позицій, поки командир "Турист" не впевниться, що все чисто і можна рушати.

Тепер треба думати, як не викрити позицію, як працювати так, щоб ворог нас не знайшов. І не завжди можна працювати, бо насиченість дронів дуже велика,

– каже командир.



"Турист" – командир мінометного розрахунку/ Фото Івана Магуряка, 24 Канал

На щастя, цього разу все чисто і група мінометників виходить чи радше вибігає на позиції. Навідник "Ґрей" знімає маскування з міномета, номер обслуги "Вужик" готує міни, "Турист" проводить розрахунки. Наведення. Усе готово. Лунає постріл.

Звук "прильота" ще не пролунав, але мінометники уже готують наступний. "Вужик" закидає міну і відвертається від міномета, встигаючи затулити вуха. Постріл.

Відпрацювання по ворожій піхоті, як нам повідомили. Це для того, щоб не допустити їх до наших позицій. Треба знищити або, за можливості, поранити. Там потім можуть допрацьовувати дрони. Завдання нам ставлять з КСП (командно-спостережного пункту – 24 Канал), вони бачать з дронів більше, ніж ми. Ми бачимо тільки міномет і приціл,

– каже "Турист".



"Ґрей" наводить міномет / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Після третього пострілу "Ґрей" маскує міномет, а бійці повертаються до бліндажа. Однак, звісно, спершу командир переконується, що бігти зараз безпечно. Хлопці готові в будь-який момент повернутися на позицію і відпрацювати знову.

Важливо. Дрони стали важливою частиною цієї війни. Однак на фронті існують не тільки ворожі дрони, але й наші БпЛА, які не дають ворогу спокою. Зараз триває збір на безпілотники для батальйону "Онуки Адольфівни" 66-ї ОМБр. Ціль збору – 200 000 гривень. Долучитися до збору можна донатом:

на банку;

за номером карти 4441 1111 2604 5917.



І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, а кожна гривня – важлива.

Дрони змінили правила гри, але не замінили міномет

Навідник "Ґрей" служить у війську з минулої осені. Від початку свого шляху в армії працює з мінометом. Боєць каже, що це відпрацювання було доволі спокійним. Проте загалом часто на роботу впливають дрони.

Коли ти чуєш звук чи то "мавіка", чи FPV, то навестись нормально на ціль неможливо, бо в першу чергу потрібно зробити все, щоб не спалитися,

– пояснює "Ґрей".

Однак попри те, що за останні 4 роки війна змінилася абсолютно повністю через активне застосування дронів, БпЛА так і не замінили ні артилерію, ні міномет. Командир "Турист", який у війську від початку повномасштабного вторгнення, пояснює це тим, що міномет все ще залишається вогневою міццю, яка відносно з великої відстані й доволі швидко може дістати до ворога й уразити його.



Дрони не змогли повністю замінити міномет та інші засоби ураження / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Крім того, успішне відпрацювання по росіянах може спричинити санітарні втрати ворога у вигляді окупантів з уламковими пораненнями.

Та водночас "Турист" визнає – головна ставка зараз у цій війні на дрони. Однак на дію є протидія і безпілотникам намагаються протидіяти засоби РЕБ. Тому в умовах сучасної війни залишити лише один засіб вогневого ураження є доволі ризикованим.

Наприклад, здавалося б, що мінометники просто не можуть працювати вночі, адже тоді є більший ризик "спалити" позицію. Однак "Турист" каже, що бували й такі випадки, коли працювали й вночі, бо була така потреба.

По яких цілях та як працюють мінометники?

Командир "Турист" відповідає тут не тільки за життя бійців, але й за організацію роботи й підготовку до неї. Наприклад, після першого відпрацювання за кілька хвилин "Турист" разом із "Ґреєм" знову вибігли на позиції, щоб навести міномет на нову ціль. За кілька хвилин вони повернулися в очікуванні нових завдань. "Ґрей" каже, що наведення міномета займає 2 – 3 хвилини, донаведення – до 30 секунд.



Наведення міномета на позиції / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

"Турист" пояснює, що у мінометників є два основні типи відпрацювань. Перші – планові. Тобто це ворожі цілі в зоні ураження міномета. Найчастіше це логістичні шляхи, по яких періодично відбувається відпрацювання. Другий тип – поточні цілі, які з’являються в зоні відповідальності, так як це було з ворожою піхотою.

У відповідь на питання про те, як часто доводиться наводити міномет на нові цілі, "Турист" каже, що це відбувається по-різному.

Все залежить від інтенсивності на тій ділянці. Міномет може стояти наведеним на одну точку і працювати по ній. Якщо противник буде йти в одну точку, то так і буде,

– каже командир.

Знову лунає команда "До бою!" Переконавшись, що на вулиці чисто, бійці знову рушають на позицію і за звичним алгоритмом відпрацьовують. Проте цього разу щось іде не так – після пострілу міномет підлетів у повітря.

"Ґрей" пояснює, що таке стається вкрай рідко, але причина в тому, що при наведенні міномета довелося підняти плиту, на якій він стоїть, а нового кріплення виявилося недостатньо, щоб він був нерухомим під час пострілу. Однак бійці це доволі швидко виправили, замаскували міномет і повернулися на позицію.

Яке головне завдання у мінометників?

Звісно ж, що у всіх ланок Сил оборони завдання одне. Проте якщо казати, що ціль мінометників – знищувати ворога, то це сильне спрощення їхньої роботи. Міномет має уражати живу силу і вогневі засоби росіян, які є в зоні його досяжності. Також мінометники відпрацьовують і по легкоброньованих цілях. Проте першочергова мета відпрацювання – це прикриття піхоти.

Тут це розуміє кожен боєць, але, мабуть, найбільше – номер обслуги "Вужик", який був піхотинцем, а після поранення повернувся у військо як мінометник. Зараз боєць займається доставкою мін та підготовкою до пострілів і переконаний, що надійне прикриття є надважливим для піхотинців.



"Вужик" – номер обслуги / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Піхота – це основна сила, яка стримує ворога на передовій, а ми її прикриваємо. Коли я сам був у піхоті, то нас часто добре прикривали, коли ми робили такий запит. Ця підтримка є дуже важливою, бо без неї ми втратимо особовий склад,

– пояснює "Вужик".

З ним погоджується командир, який переконаний, що без мінометів, гранатометів та дронів піхота не може працювати. Водночас часто це не стільки про роботу, скільки про життя бійців.

Тонкощі роботи міномета і дефективні міни

Мінометники часто далеко не одразу бачать результати своєї роботи. "Турист" каже, що на позиції видно тільки міномет і є задані цілі, по яких треба відпрацювати. Проте успіх вимірюють кількістю уражених цілей і витрачених боєприпасів. Багато цілей з мінімумом мін – це однозначно успіх.

Найчастіше за межею посадки опиняється навідник "Ґрей". Проте він запевняє, що якщо прислухатися до всього, що відбувається довкола і реагувати, якщо чуєш підозрілі звуки, то робота не є складною. Хоча, як зізнається навідник, з моральної точки зору важко усвідомлювати той факт, що тебе постійно хочуть убити, бо міномет є однією з пріоритетних цілей для противника.

Якщо у противника буде вибір, по кому завдати вогневого ураження – по піхотинцях чи по міномету, то однозначно оберуть міномет, бо він першочергово призначнний для прикриття піхотинців. Якщо їх ніхто не прикриватиме, то їх легше буде знищити,

– пояснює "Ґрей".

"Вужик", як відповідальний за міни, каже, що дуже важливим у роботі є не помилитися, бо помилка в роботі або ж міна з дефектом – це не тільки про те, що не відбудеться відпрацювання по росіянах, а й про те, що вона може полетіти до своїх.

Як людина, котра була в піхоті, скажу, що такі випадки – це дуже неприємно,

– каже "Вужик".



"Вужик" відповідає за підготовку мін до пострілів / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Щодо дефективних мін, боєць каже, що це виняток, а не правило, і таке трапляється рідко.

Номер обслуги готує кожну міну до пострілу. Від того, на яку відстань планується постріл, залежить те, скільки пороху треба намотати на міну. Саме від цього залежить постріл.

Тим паче усі міни однакові за розміром, проте різниця у їхній вазі. Якщо міна важча – потрібно більше пороху, щоб вона долетіла до цілі. Але якщо стільки ж пороху дати на легку міну, то вона полетить набагато дальше від потрібної точки.



Робота з мінами вимагає знання багатьох нюансів / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Як стати хорошим мінометником?

"Турист" каже, що до новобранців є тільки одна умова – бажання працювати, а всього іншого навчать. Звісно, потрібно бути уважним, проте, здається, зараз це важливо не тільки на службі, але й у будь-якій сфері життя.

Командир каже, що новобранців у мінометних розрахунках вчать всього необхідного. Зокрема навчання побудоване так, що кожен у розрахунку є взаємозамінним.

Новобранці, які стають частиною мінометного розрахунку, поступово і методично вчаться. І вчаться всього, щоб знати й розуміти взаємодію, щоб за потреби будь-якого члена розрахунку можна було б замінити,

– каже "Турист".



Мінометників навчають бути взаємозамінними на позиціях / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Командир не каже про орієнтування на місцевості, вміння прочитати координати та розуміння того, що таке азимут. Проте навіть за кілька годин поруч з мінометниками з’являлося бажання попросити вибачення у своєї вчительки географії за те, що я вважав, що ці знання нікому, крім географів, не потрібні.

Евакуація, що не відбулася, і палаюче поле: замість висновків

У селі, де ми на позиціях, залишився один цивільний мешканець. Дідусь, якому трохи за 70. Від евакуації він вперто відмовляється, хоч і доводиться жити у підвалі без жодних засобів для існування.

Він навідався до бійців і ті всіляко намагалися вмовити його виїхати, оскільки от-от приїде машина за нами. Проте він відмовився і переконати його знову не вийшло. Хлопці поділилися з ним провізією. З цим він і пішов додому чи, точніше, до свого підвалу.

"Лютий" приїхав за нами на те ж місце, і, здається, завантажилися ми куди швидше, ніж розвантажувалися вночі. З’ясувалося, що по машині ледь не прилетіло, коли вона поверталася.

Ми їхали назад так же швидко, як заїжджали. Посадка вже не горіла – вогонь перекинувся на поля. Замість збору урожаю – його знищення. Ба більше, дорогою назад ми навіть побачили фермера, який привіз бочку води, щоб гасити поля. За лічені кілометри від фронту. Чи вдалося йому загасити вогонь – не знаю і досі. Як і те, чи вдалося йому повернутися.