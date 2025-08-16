16 августа, 08:45
ВСУ достигли успеха в районе Торецка, россияне – на Покровском направлении: обзор и карты ISW
Основные тезисы
- Украинские войска достигли успеха на Торецком направлении, продвинувшись на северо-запад от Дилиевки.
- Россияне продвинулись на Покровском направлении, в частности на запад от Новоэкономичного.
- Российские наступательные операции в других регионах, таких как Сумская, Харьковская и Запорожская области, не принесли подтвержденных успехов.
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Россияне пытаются продвигаться вглубь украинских территорий.
За последнее время оккупантам удалось достичь успехов на некоторых направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Какая ситуация на фронте?
- У Курской области продолжаются бои между российскими оккупантами и украинскими Силами обороны.
- Российские войска 15 августа продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не достигли подтвержденного прогресса.
- Россияне продолжили наступать на севере Харьковской области, атаковали северо-восточнее Великого Бурлука вблизи Амбарного, но не продвинулись.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но продвижений также не имели.
Ситуация на фронте 15 августа / Карты ISW
- Захватчики наступали на Лиманском и Северском направлениях, но не достигли подтвержденного продвижения.
- Российские войска продолжили наступательные операции в направлении Часового Яра, но безрезультатно.
- Украинские войска достигли успеха на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 августа, свидетельствуют о том, что они недавно продвинулись на северо-запад от Дилиевки.
- Оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 августа, свидетельствуют о том, что российские войска имеют продвижение к западу от Новоэкономичного (к северо-востоку от Покровска).
- Россияне продолжили наступательные операции на направлении Новопавловки 15 августа, но не достигли подтвержденного прогресса.
- Захватчики недавно продвинулись в направлении Великомихайловки.
- Российские войска продолжили наступали на востоке и западе Запорожской области и на Херсонском направлении 15 августа, но не достигли подтвержденных успехов.