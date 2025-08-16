Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Россияне пытаются продвигаться вглубь украинских территорий.

За последнее время оккупантам удалось достичь успехов на некоторых направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Какая ситуация на фронте?

У Курской области продолжаются бои между российскими оккупантами и украинскими Силами обороны.

продолжаются бои между российскими оккупантами и украинскими Силами обороны. Российские войска 15 августа продолжили наступательные операции на севере Сумской области , но не достигли подтвержденного прогресса.

, но не достигли подтвержденного прогресса. Россияне продолжили наступать на севере Харьковской области , атаковали северо-восточнее Великого Бурлука вблизи Амбарного, но не продвинулись.

, атаковали северо-восточнее Великого Бурлука вблизи Амбарного, но не продвинулись. Оккупанты продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но продвижений также не имели.

Ситуация на фронте 15 августа / Карты ISW