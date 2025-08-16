За последнее время оккупантам удалось достичь успехов на некоторых направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Какая ситуация на фронте?
- У Курской области продолжаются бои между российскими оккупантами и украинскими Силами обороны.
- Российские войска 15 августа продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не достигли подтвержденного прогресса.
- Россияне продолжили наступать на севере Харьковской области, атаковали северо-восточнее Великого Бурлука вблизи Амбарного, но не продвинулись.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но продвижений также не имели.
Ситуация на фронте 15 августа / Карты ISW
- Захватчики наступали на Лиманском и Северском направлениях, но не достигли подтвержденного продвижения.
- Российские войска продолжили наступательные операции в направлении Часового Яра, но безрезультатно.
- Украинские войска достигли успеха на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 августа, свидетельствуют о том, что они недавно продвинулись на северо-запад от Дилиевки.
- Оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 августа, свидетельствуют о том, что российские войска имеют продвижение к западу от Новоэкономичного (к северо-востоку от Покровска).
- Россияне продолжили наступательные операции на направлении Новопавловки 15 августа, но не достигли подтвержденного прогресса.
- Захватчики недавно продвинулись в направлении Великомихайловки.
- Российские войска продолжили наступали на востоке и западе Запорожской области и на Херсонском направлении 15 августа, но не достигли подтвержденных успехов.