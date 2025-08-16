За последнее время оккупантам удалось достичь успехов на некоторых направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Какая ситуация на фронте?

У Курской области продолжаются бои между российскими оккупантами и украинскими Силами обороны.

продолжаются бои между российскими оккупантами и украинскими Силами обороны. Российские войска 15 августа продолжили наступательные операции на севере Сумской области , но не достигли подтвержденного прогресса.

, но не достигли подтвержденного прогресса. Россияне продолжили наступать на севере Харьковской области , атаковали северо-восточнее Великого Бурлука вблизи Амбарного, но не продвинулись.

, атаковали северо-восточнее Великого Бурлука вблизи Амбарного, но не продвинулись. Оккупанты продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но продвижений также не имели.

Ситуация на фронте 15 августа / Карты ISW