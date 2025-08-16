За останній час окупантам вдалося досягти успіхів на деяких напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Яка ситуація на фронті?
- У Курській області тривають бої між російськими окупантами та українськими Силами оборони.
- Російські війська 15 серпня продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не досягли підтвердженого прогресу.
- Росіяни продовжили наступати на півночі Харківської області, атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного, але не просунулися.
- Окупанти продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але просувань також не мали.
Ситуація на фронті 15 серпня / Карти ISW
- Загарбники наступали на Лиманському та Сіверському напрямках, але не досягли підтвердженого просування.
- Російські війська продовжили наступальні операції в напрямку Часового Яру, але безрезультатно.
- Українські війська досягли успіху на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 серпня, свідчать про те, що вони нещодавно просунулися на північний захід від Диліївки.
- Окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 серпня, свідчать про те, що російські війська мають просування на захід від Новоекономічного (на північний схід від Покровська).
- Росіяни продовжили наступальні операції на напрямку Новопавлівки 15 серпня, але не досягли підтвердженого прогресу.
- Загарбники нещодавно просунулися у напрямку Великомихайлівки.
- Російські війська продовжили наступали на сході та заході Запорізької області й на Херсонському напрямку 15 серпня, але не досягли підтверджених успіхів.