Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Росіяни намагаються просуватися вглиб українських територій.

За останній час окупантам вдалося досягти успіхів на деяких напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

У Курській області тривають бої між російськими окупантами та українськими Силами оборони.

тривають бої між російськими окупантами та українськими Силами оборони. Російські війська 15 серпня продовжили наступальні операції на півночі Сумської області , але не досягли підтвердженого прогресу.

, але не досягли підтвердженого прогресу. Росіяни продовжили наступати на півночі Харківської області , атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного, але не просунулися.

, атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного, але не просунулися. Окупанти продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але просувань також не мали.

Ситуація на фронті 15 серпня / Карти ISW