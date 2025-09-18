Война России против Украины продолжается. Силы обороны мужественно защищают украинские земли и наносят отпор врагу.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боестолкновений. Кроме этого, россияне нанесли 10 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, а также осуществили 203 обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 11 раз штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Волчанска, Отрадного и в сторону Григорьевки и Обуховки.

На Купянском направлении за сутки произошло 7 российских атак. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Кондрашовка, Загрызово, Богуславка и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 21 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское, Новомихайловка, Дружелюбовка, Шандриголово, Среднее и Колодязи.

На Северском направлении в районах Григорьевки, Дроновки, Серебрянки, Выемки, Федоровки и в сторону Ямполя враг атаковал позиции украинских войск 14 раз.

На Краматорском направлении зафиксировано 5 боестолкновений. Захватчики атаковали в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Предтечино и в сторону Никифоровки.

На Торецком направлении россияне совершили 17 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Миколайполья.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 69 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Золотой Колодец, Новоэкономичное, Шахово, Лысовка, Муравка, Зверево, Молодецкое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Новое Шахово и в направлениях Покровска, Новопавловки и Нового Донбасса.

На Новопавловском направлении российские войска 22 раза атаковали украинские позиции в районах населенных пунктов Александроград, Толстой, Поддубное, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка, Ольговское и Ивановка.

На Гуляйпольском направлении россияне безрезультатно штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг трижды наступал в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении оккупанты трижды тщетно пытались приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.

