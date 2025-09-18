Масові штурми на Покровському напрямку: карта бойових дій 18 вересня
- За минулу добу на фронті відбулося 184 бойові зіткнення, зокрема на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому напрямках.
- На Покровському напрямку українські захисники зупинили 69 штурмових і наступальних дій агресора, а на Новопавлівському напрямку російські війська 22 рази атакували українські позиції.
Війна Росії проти України триває. Сили оборони мужньо захищають українські землі та завдають відсічі ворогу.
Лише протягом минулої доби на фронті відбулося 184 бойові зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація на фронті?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень. Окрім цього, росіяни завдали 10 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, а також здійснили 203 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 11 разів штурмували позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, Одрадного та у бік Григорівки й Обухівки.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 7 російських атак. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Борівська Андріївка, Кіндрашівка, Загризове, Богуславка та в напрямку Куп’янська.
На Лиманському напрямку окупанти атакували 21 раз, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє та Колодязі.
На Сіверському напрямку в районах Григорівки, Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та у бік Ямполя ворог атакував позиції українських військ 14 разів.
На Краматорському напрямку зафіксовано 5 боєзіткнень. Загарбники атакували у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Предтечине та в бік Никифорівки.
На Торецькому напрямку росіяни здійснили 17 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Миколайпілля.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 69 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Шахове, Лисівка, Муравка, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямках Покровська, Новопавлівки й Нового Донбасу.
На Новопавлівському напрямку російські війська 22 рази атакували українські позиції у районах населених пунктів Олександроград, Толстой, Піддубне, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгівське та Іванівка.
На Гуляйпільському напрямку росіяни безрезультатно штурмували позиції Сил оборони у районі населеного пункту Полтавка.
На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, ворог тричі наступав у районі населеного пункту Кам’янське.
На Придніпровському напрямку окупанти тричі марно намагалися наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.
- Нещодавно росіяни мали успіхи на фронті. На жаль, окупанти просунулися поблизу Кіндрашівки та Степової Новосілки на Харківщині, а також Новоіванівки на Запоріжжі.
- За даними Інституту вивчення війни, російські війська також мали просування на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 вересня, свідчать про те, що вони просунулися до вулиці Садової у Куп'янську.
- Окрім цього, загарбники нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Згідно з геолокаційними відеозаписами, просування відбулося в межах південно-східної Костянтинівки та вздовж автомагістралі Т-0504 Бахмут – Костянтинівка на північний захід від Ступочок (на схід від Костянтинівки).