Війна Росії проти України триває. Сили оборони мужньо захищають українські землі та завдають відсічі ворогу.

Лише протягом минулої доби на фронті відбулося 184 бойові зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень. Окрім цього, росіяни завдали 10 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, а також здійснили 203 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 11 разів штурмували позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, Одрадного та у бік Григорівки й Обухівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 7 російських атак. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Борівська Андріївка, Кіндрашівка, Загризове, Богуславка та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 21 раз, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє та Колодязі.

На Сіверському напрямку в районах Григорівки, Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та у бік Ямполя ворог атакував позиції українських військ 14 разів.

На Краматорському напрямку зафіксовано 5 боєзіткнень. Загарбники атакували у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Предтечине та в бік Никифорівки.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 17 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Миколайпілля.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 69 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Шахове, Лисівка, Муравка, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямках Покровська, Новопавлівки й Нового Донбасу.

На Новопавлівському напрямку російські війська 22 рази атакували українські позиції у районах населених пунктів Олександроград, Толстой, Піддубне, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгівське та Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку росіяни безрезультатно штурмували позиції Сил оборони у районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, ворог тричі наступав у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку окупанти тричі марно намагалися наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.

