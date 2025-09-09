64 атаки на Покровском направлении и почти 200 боестолкновений в целом: карта боевых действий 9 сентября
- За прошедшие сутки произошло 195 боевых столкновения, в частности 64 атаки вблизи Покровска.
- Украинские силы отбили атаки на разных направлениях, в частности Северо-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Краматорском и других.
На фронте ежедневно продолжаются российские атаки, которым противодействуют воины Сил обороны Украины. Оккупанты пытаются продвигаться и вклиниваться в оборону защитников.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Сутки на передовой прошли со 195 боевыми столкновениями.
Какая ситуация на фронте сегодня?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боевых столкновений. Российская армия 12 раз ударила с авиации, сбросив всего 25 управляемых авиабомб, и осуществила 207 артиллерийских обстрелов, 18 из них – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили пять столкновений с врагом в районах Волчанска и Строевки.
На Купянском направлении оккупанты атаковали 9 раз. Штурмовые действия были отражены у Мирного, Купянска, Петропавловки и в направлении Новоплатоновки.
На Лиманском направлении произошло 14 вражеских атак. Россияне пытались продвинуться вперед в районах Колодязов, Новомихайловки, Глущенково, Торского и в сторону Шандриголово.
Ситуация на Лиманском направлении: карта фронта
На Северском направлении противник наступал на позиции Сил обороны 7 раз в районах Григорьевки, Серебрянки, Выемки и в сторону Ямполя.
На Краматорском направлении произошло четыре боевые с врагом в районах Миньковки, Ступочок, Белой Горы и в сторону Бондарного.
На Торецком направлении за сутки было девять атак в районах Торецка, Плещеевки, Щербиновки, Катериновки и Полтавки.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 64 атаки в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Луч, Зверево, Котлиное, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка, Сухой Яр, Шаховое, Молодецкое и в сторону Покровска, Торецкого, Новоэкономического, Новопавловки.
Покровское направление – самое горячее: показываем на карте
На Новопавловском направлении враг совершил 51 штурм в районах Филиала, Ялты, Поддубного, Толстого, Лесного, Александрограда, Январского, Камышевахи, Новоивановки, Зеленого Гая, Малиевки, Новогеоргиевки, Зеленого Поля, Запорожского, Обратного, Ольговского и Полтавки.
Атаки врага на Новопавловском направлении: карта
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки россиян в сторону Антоновского моста.
Что известно об изменениях на фронте?
Силы обороны Украины активно подрывают наступательный потенциал агрессора в тылу. Защитники за сутки ликвидировали 950 российских солдат. Поражены пять пунктов управления врага и одна артиллерийская система.
Недавно украинские военные освободили населенный пункт Заречное в Донецкой области и установили украинский флаг. Во время операции там уничтожили 47 российских захватчиков, а еще 13 взяли в плен.
Операторы БПЛА 81 отдельной аэромобильной бригады уничтожили российский наземный роботизированный комплекс на Северском направлении. Эта техника в частности перевозила провизию между позициями оккупантов.