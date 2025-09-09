Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Сутки на передовой прошли со 195 боевыми столкновениями.

Смотрите также ВСУ продвинулись на Сумщине, российские войска – в районе Константиновки: карты и обзор фронта ISW

Какая ситуация на фронте сегодня?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боевых столкновений. Российская армия 12 раз ударила с авиации, сбросив всего 25 управляемых авиабомб, и осуществила 207 артиллерийских обстрелов, 18 из них – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили пять столкновений с врагом в районах Волчанска и Строевки.

На Купянском направлении оккупанты атаковали 9 раз. Штурмовые действия были отражены у Мирного, Купянска, Петропавловки и в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении произошло 14 вражеских атак. Россияне пытались продвинуться вперед в районах Колодязов, Новомихайловки, Глущенково, Торского и в сторону Шандриголово. Ситуация на Лиманском направлении: карта фронта

На Северском направлении противник наступал на позиции Сил обороны 7 раз в районах Григорьевки, Серебрянки, Выемки и в сторону Ямполя.

На Краматорском направлении произошло четыре боевые с врагом в районах Миньковки, Ступочок, Белой Горы и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении за сутки было девять атак в районах Торецка, Плещеевки, Щербиновки, Катериновки и Полтавки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 64 атаки в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Луч, Зверево, Котлиное, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка, Сухой Яр, Шаховое, Молодецкое и в сторону Покровска, Торецкого, Новоэкономического, Новопавловки. Покровское направление – самое горячее: показываем на карте

На Новопавловском направлении враг совершил 51 штурм в районах Филиала, Ялты, Поддубного, Толстого, Лесного, Александрограда, Январского, Камышевахи, Новоивановки, Зеленого Гая, Малиевки, Новогеоргиевки, Зеленого Поля, Запорожского, Обратного, Ольговского и Полтавки. Атаки врага на Новопавловском направлении: карта

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки россиян в сторону Антоновского моста.