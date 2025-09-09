64 атаки на Покровському напрямку та майже 200 боєзіткнень загалом: карта бойових дій 9 вересня
- Протягом минулої доби відбулося 195 бойових зіткнення, зокрема 64 атаки поблизу Покровська.
- Українські сили відбили атаки на різних напрямках, зокрема Північно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському та інших.
На фронті щоденно продовжуються російьські атаки, яким протидіять воїни Сил оборони України. Окупанти намагаються просуватися та вклинюватися в оборону захисників.
Доба на передовій минула зі 195 бойовими зіткненнями.
Яка ситуація на фронті сьогодні?
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 11 бойових зіткнень. Російська армія 12 разів вдарила з авіації, скинувши загалом 25 керованих авіабомб, та здійснила 207 артилерійських обстрілів, 18 з них – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили п’ять зіткнень з ворогом у районах Вовчанська та Строївки.
На Куп’янському напрямку окупанти атакували 9 разів. Штурмові дії були відбиті біля Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку відбулося 14 ворожих атак. Росіяни намагалися просунутися вперед у районах Колодязів, Новомихайлівки, Глущенкового, Торського та в бік Шандриголового.
На Сіверському напрямку противник наступав на позиції Сил оборони 7 разів в районах Григорівки, Серебрянки, Виїмки та в бік Ямполя.
На Краматорському напрямку відбулося чотири бойові з ворогом у районах Міньківки, Ступочок, Білої Гори та в бік Бондарного.
На Торецькому напрямку за добу було дев’ять атак у районах Торецька, Плещіївки, Щербинівки, Катеринівки та Полтавки.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 64 атаки в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка, Сухий Яр, Шахове, Молодецьке та в бік Покровська, Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки.
На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 51 штурм у районах Філії, Ялти, Піддубного, Толстого, Лісного, Олександрограда, Січневого, Комишувахи, Новоіванівки, Зеленого Гаю, Маліївки, Новогеоргіївки, Зеленого Поля, Запорізького, Обратного, Ольгівського та Полтавки.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки росіян у бік Антонівського мосту.
Що відомо про зміни на фронті?
Сили оборони України активно підривають наступальний потенціал агресора в тилу. Захисники за добу ліквідували 950 російських солдатів. Уражено п’ять пунктів управління ворога та одну артилерійську систему.
Нещодавно українські військові звільнили населений пункт Зарічне в Донецькій області та встановили український прапор. Під час операції там знищили 47 російських загарбників, а ще 13 взяли в полон.
Оператори БпЛА 81 окремої аеромобільної бригади знищили російський наземний роботизований комплекс на Сіверському напрямку. Ця техніка зокрема перевозила провізію між позиціями окупантів.