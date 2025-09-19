Украинские защитники продолжают мужественно держать оборону, несмотря на наступления россиян. Так, ВСУ отбросили врага вблизи Владимировки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление DeepState.

Смотрите также Более 200 боестолкновений, почти 90 из которых – под Покровском: карта боевых действий на 19 сентября

Как изменилась ситуация на фронте?

Аналитики обновили карту DeepState около 22:13 18 сентября. По их данным, ВСУ отбросили россиян вблизи одного из населенных пунктов Донецкой области. А враг тем временем продвинулся в направлении пяти других.

Силы Обороны Украины отбросили противника у Владимировки. Враг продвинулся вблизи Шахматного, Кондрашовки, Шандриголово, Зеленой Долины и Новоивановки,

– говорится в сообщении.

Украинские защитники отбросили врага: смотрите на карте

Ситуация вблизи Шахового: смотрите на карте

Ситуация возле Кондрашовки: смотрите на карте

Ситуация возле Шандриголового: смотрите на карте

Ситуация возле Зеленой Долины: смотрите на карте

Враг сует вблизи Новоивановки: смотрите на карте

Последние новости с фронта: что известно?