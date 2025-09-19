ЗСУ відкидають ворога, а росіяни – продовжують штурми: оновлення DeepState
- ЗСУ відкинули російські сили поблизу Володимирівки.
- Російські війська просунулися у напрямку Шахового, Кіндрашівки, Шандриголового, Зеленої Долини та Новоіванівки.
Українські захисники продовжують мужньо тримати оборону, попри наступи росіян. Так, ЗСУ відкинули ворога поблизу Володимирівки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення DeepState.
Дивіться також Понад 200 боєзіткнень, майже 90 з яких – під Покровськом: карта бойових дій на 19 вересня
Як змінилась ситуація на фронті?
Аналітики оновили мапу DeepState близько 22:13 18 вересня. За їхніми даними, ЗСУ відкинули росіян поблизу одного з населених пунктів Донеччини. А ворог тим часом просунувся у напрямку п'ятьох інших.
Сили Оборони України відкинули противника біля Володимирівки. Ворог просунувся поблизу Шахового, Кіндрашівки, Шандриголового, Зеленої Долини та Новоіванівки,
– йдеться в повідомленні.
Українські оборонці відкинули ворога: дивіться на карті
Ситуація поблизу Шахового: дивіться на карті
Ситуація біля Кіндрашівки: дивіться на карті
Ситуація біля Шандриголового: дивіться на карті
Ситуація біля Зеленої Долини: дивіться на карті
Ворог суне поблизу Новоіванівки: дивіться на карті
Останні новини з фронту: що відомо?
ЗСУ проводять контрнаступ на Донецькому напрямку, звільнивши сім населених пунктів та завдавши значних втрат російським військам. Добропільський виступ, який окупанти намагалися пробити з півдня, виявився пасткою для ворога, повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський ексклюзивно для 24 Каналу.
Протягом минулої доби зафіксовано 223 бойові зіткнення. На Покровському напрямку українські війська зупинили 87 штурмових атак противника.
За даними ISW, російські війська просунулися поблизу Лимана, Великомихайлівки та на заході Запорізької області. Українські сили провели контратаки у кількох районах, зокрема в Сумській і Харківській областях.