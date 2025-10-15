Защитники Украины ежедневно дают отпор российским захватчикам, пока те пытаются захватить как можно больше украинской территории. К сожалению, противнику удалось оккупировать три населенных пункта и продвинуться в Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Как изменилась линия фронта?

Аналитики DeepState сообщили об обновлении карты боевых действий ночью 15 октября. Стало известно о том, что российские военные имели определенные успехи в Донецкой области.

Российские захватчики оккупировали Перестройку, Комар и Мирное. Также россияне продвинулись возле Ивановки и Воскресенки.

Противник оккупировал населенные пункты Донецкой области: смотрите на карте

Российские захватчики продвинулись в Донецкой области: смотрите на карте DeepState

К слову, в эфире 24 Канала военнослужащий сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал о штурмах оккупантов в Донецкой области.

По его словам, российская армия пытается разблокировать свои войска в Донецкой области, идет в штурмы и привлекает для этого технику. Впрочем, на Добропольском направлении оккупанты потеряли около 13 тысяч солдат.

Последние новости о войне в Украине: что известно?

Напомним, что пограничники "Феникса" отбили российский штурм в Донецкой области 13 октября, уничтожив танк, БТР-Т и 3 бронемашины, а также поразив 2 танка и 6 единиц техники.

Кроме того, во время отражения штурма были ранены и ликвидированы примерно 50 оккупантов.

Также стало известно, что оккупанты замучили 16-летних Даниила Дахова и Павла Гримака с временно оккупированного Мелитополя. Юношей обвинили в терроризме, а тела до сих пор не вернули.