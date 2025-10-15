Захисники України щодня дають відсіч російським загарбникам, поки ті намагаються захопити якомога більше української території. На жаль, противнику вдалося окупувати три населені пункти та просунутися на Донеччині.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

Як змінилася лінія фронту?

Аналітики DeepState повідомили про оновлення мапи бойових дій уночі 15 жовтня. Стало відомо про те, що російські військові мали певні успіхи в Донецькій області.

Російські загарбники окупували Перебудову, Комар та Мирне. Також росіяни просунулися біля Іванівки та Воскресенки.

Противник окупував населені пункти Донеччини: дивіться на мапі

Російські загарбники просунулися в Донецькій області: дивіться на мапі DeepState

До слова, в етері 24 Каналу військовослужбовець сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів про штурми окупантів на Донеччині.

За його словами, російська армія намагається розблокувати свої війська в Донецькій області, йде у штурми й залучає для цього техніку. Втім, на Добропільському напрямку окупанти втратили близько 13 тисяч солдатів.

Нагадаємо, що прикордонники "Фенікса" відбили російський штурм на Донеччині 13 жовтня, знищивши танк, БТР-Т та 3 бронемашини, а також уразивши 2 танки і 6 одиниць техніки.

Окрім того, під час відбиття штурму було поранено та ліквідовано приблизно 50 окупантів.

Також стало відомо, що окупанти закатували 16-річних Данила Дахова та Павла Гримака з тимчасово окупованого Мелітополя. Юнаків звинуватили у тероризмі, а тіла досі не повернули.